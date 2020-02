Arrancó el Regional Amateur y se instaló la polémica por un penal no cobrado al Chacarero

En San Martín no olvidan que la eliminación en el último torneo Regional obedeció a los fallos arbitrales adversos y razón no les falta para el enojo, lo de la temporada anterior fue casi un despojo, nunca podrá probarse la parcialidad de algunos fallos, pero sí no está en duda que fue perjudicado.

Ahora comienza un nuevo capítulo donde el Chacarero fue invitado a participar del certamen y de arranque se las tuvo que ver con el subcampeón del fútbol mendocino, Gutierrez Sport Club, que se reforzó convenientemente y sacó una luz de ventaja en el juego que terminó empatado en cero.

Pero hubo una clara falta en el área como lo muestra la imagen de portada que no fue sancionada como tal por el árbitro y eso potenció la bronca de todo el mundo en el Este … otra vez con fallos cuestionables, siempre en contra.

El otro integrante del grupo, FADEP – campeón de la liga- tuvo fecha libre y en la próxima jornada en cancha de Montecaseros recibirá a San Martin y el que tendrá fecha libre será Gutierrez.

En el otro gupo de mendocinos, La Consulta venció 1 a 0 a Deportivo Bowen y por el mismo marcador Sport Club Quiroga a Rincón del Atuel.