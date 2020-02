San Luis: UTA anunció paro del interurbano para el lunes

Los trabajadores del grupo MR (María del Rosario, Sol Bus y Line) reclaman el pago de la nueva escala salarial vigente desde diciembre, una suma remunerativa acordada el año pasado y sostienen que los empresarios han manifestado que no podrán afrontar el pago del mes de enero.

Tras un nuevo fracaso en las negociaciones en el programa relaciones laborales, el Secretario general de la UTA Seccional San Luis, Iván Piñeyro, indico que ya notificaron a la entidad gubernamental de una nueva medida de fuerza para el próximo lunes, evaluaran en asamblea se será un paro por 24hs o asambleas de punta de línea.

El gremialista afirmó que el reclamo no solo se trata del pago de la última escala salarial, sino también de una suma no remunerativa de $16mil, sino que también están reclamando por higiene y seguridad, libretas de trabajo mal completadas y además que los empresarios les han manifestado que no pueden hacer frente a los sueldos del mes de enero porque ya no reciben la compensación por parte del Gobierno provincial.

Por otra parte, Raúl Sosa, uno de los accionista del grupo MR manifestó que ellos han planteado en la reunión que la ayuda que les otorgaba el Gobierno Provincial termino en diciembre y que están a la espera de que la provincia adhiera a una nueva normativa nacional que ha destinado dinero para las empresas de transporte de todo el país. Además indicó que sin esa ayuda la situación de las empresas es crítica “hoy en día no podemos hablar ni siquiera de una nueva recomposición tarifaria porque la tarifa ya está muy elevada pero ni siquiera alcanza a cubrir los costos, por eso estamos esperando esta ayuda de la Nación”.