Lavalle: cuestionan el pedido de licencia por vacaciones del intendente Righi

La polémica surgió este martes en el departamento luego de que se conoció que el intendente pedía autorización para tomar 149 días de licencia que le adeudaban. Sin embargo, desde su entorno aclararon que el receso durará solamente 20 días y que la solicitud la hace para no perder el derecho a los descansos anuales que en el pasado no se tomó.

En la nota que envió ayer el intendente al presidente del Concejo Deliberante requiere la autorización para hacer uso del beneficio de su licencia anual, a partir del 10 de febrero. Según consta en el escrito, pide 149 días por licencias adeudadas, lo que equivaldría a casi unos cinco meses. La aprobación de los días era tratada este miércoles en una sesión en el Concejo lavallino.

Desde el oficialismo de Lavalle sostienen que “de ninguna manera el intendente se tomará los 149 días”, sino que su licencia será desde el 10 hasta el 28 de febrero, y que el pedido de todos los días en la nota se realiza porque el trámite administrativo es así.

Sin embargo, desde la oposición consideran que la licencia no debe entrar por el concejo. “Acá hay un problema grave, es funcionario, no es empleado municipal. Él está apelando a una ley que es empleado municipal. Si él quiso ser reelecto y no se tomó licencia, no es ahora el momento de tomarla. No le corresponden todos los días porque él no es empleado municipal, no son acumulativas”, afirmó Vanesa Caballero, presidenta del bloque UCR del concejo de Lavalle.

La edil sostuvo que no están de acuerdo con la nota y que, aunque el intendente pida menos días, el expediente que ha ingresado es por los 149 días. “A nosotros nos ingresa el expediente para tratar tal tema, nosotros no decimos cuántos días les damos”, sostuvo.

“A las 7.30 del miércoles lo tratamos, no vamos a acompañarlo, primero porque está mal fundamentado y segundo nos parece una total falta de respeto para los lavallinos que han confiado en él. Queda todo a la deriva, se va sin presupuesto, es muy vidrioso”, opinó la edil.

Carina Segovia, concejal del PJ, afirmó que el intendente se tomará licencia desde el 10 al 28 de febrero. “El pedido se ha realizado conforme a la ley de licencias, es una mera formalidad. No es algo nuevo, se solicitan las licencias no gozadas para no perderlas en el futuro”, explicó.

“Para evitar discusiones estériles y suspicacias, hemos propuesto a instancia del intendente aprobar la licencia sólo por los días que efectivamente se tomará. Siempre se aprueba por el Concejo”, agregó Segovia.

Frente a la crítica de que al mandatario no le corresponden los días según la ley 5811, Segovia explicó que el intendente trabaja para el Estado y que le corresponden los días por derecho constitucional, “como a todo empleado el goce de licencia anual. La ley no hace distinción entre agentes y funcionarios. De lo contrario ningún funcionario podría tomarse la licencia anual ordinaria”.

El pedido de licencia se tratará de manera formal este miércoles y allí se definirá qué posición toman los otros concejales.

