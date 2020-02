Personajes 2019: Rodrigo Castiñeira

El reino del revés

Fue bicampeón con el femenino de Pacífico, pero deja su lugar como técnico. Las razones.

El deporte suele no tener la lógica que uno muchas veces cree. Por eso es sorprendente y sorprendente fue enterarse que después de darle un bicampeonato histórico a Pacífico, Rodrigo Castiñeira se aleja como técnico del equipo femenino del Pepe.

Fuimos a buscarlo para que el mismo nos cuente su situación y lo que viene. Uno de los hombres más exitosos del 2019, a quién le debíamos la nota.

-Alguna vez me dijiste que si te decían a principio de año que ibas a ganar dos títulos lo formabas con los ojos cerrados..

-Si. Obviamente cuando uno llega a un club que no tenía cantidad de títulos ganados, cualquiera firma.

Fue un ciclo muy lindo desde lo personal me llevo muchos aprendizajes, mucha experiencia, conocí gente espectacular, muy profesional, jugadoras increíbles a las que les estoy agradecido, pero como todo trabajo, a veces se terminan. A veces por desgaste y a veces por decisiones y en este caso es por decisiones.

-Por decisiones compartidas

-Si, decisiones compartidas. Una parte dirigencial y una parte personal.

-Lástima que se queda un proceso trunco

-Si se cortan un montón de expectativas que teníamos junto con las chicas. Todos pensábamos en una superación, es muy difícil porque superar un bicampeonato es muy complicado. Lo lindo es que aparte del trabajo invisible que no lo ven todos, para el afuera se puede ver qué fue un ciclo exitoso porque Pacífico llegó a la final del Nacional y fue bicampeón.

-Y además jugaban bien

-Bueno, gracias por eso. Intentábamos jugar y ser protagonistas desde el planteo, por ahí hay partidos que no teníamos la tenencia del balón, que no creo que eso sea cuestión de jugar bien o mal, pero tener una idea de juego, una idea de planteo, es lo importante. Quizás desde la parte defensiva planteas un excelente partido y lo podes ganar sin tener la pelota que eso no indica nada más que una estadística que realmente en el Futsal mendocino nadie la saca. Son todas apreciaciones sugestivas. Para el que gana es justo y para el que pierde es injusto.

Es un apasionado del futsal, nos muestra videos de jugadas que el mismo arma en su celular. Hace un análisis de cada equipo rival con una consistencia que a uno le dan gusto escuchar.

Por eso es una lástima perderlo en nuestros torneos.

-¿Se viene un año sabático?

-Sigo trabajando en inferiores en Sanidad, que es realmente mí casa. Tengo un par de ofertas que estoy analizando, porque acá no se termina mí carrera de entrenador.

-Hasta dónde crecerá el Futsal femenino.

-Parece que no tiene límites, pero espero que la parte organizativa se mueva al mismo ritmo. No creo que esté bueno que haya demasiados equipos. A veces la cantidad no asegura la calidad.

Cuenta que estudió portugués porque es un fanático de ver futsal brasileño y en el final de la nota, no de la charla que se extendió por dos horas, nos deja la promesa de que siempre estará en alguna cancha viendo un partido de futsal, todos sabemos que es así, un apasionado, un revolucionario que hizo historia en nuestro deporte y seguramente la seguirá haciendo.

Se fue porque tenía la despedida de sus jugadoras, esas con la que armó una simbiosis que fue hizo que el Pepe pudiera archivar viejos fantasmas.

Maxi Salgado/ Prensa Fefusa