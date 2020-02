Un pitbull desfiguró a su dueña en Tunuyán

Una mujer fue atacada salvajemente por su perro pitbull y sufrió graves heridas en su rostro, lo que obligó a que sea trasladada de urgencia desde Campo Los Andes hasta el hospital Lagomaggiore, por lo que piden ayuda para afrontar los gastos económicos de traslados.

Al parecer el animal había sido adoptado por la familia hacía un mes y medio, tiempo durante el que no mostró ningún tipo de rasgos agresivos.

Sin embargo todo cambiaría súbitamente: hace una semana tanto la mujer de 32 años como su hija de 11 se encontraban en el fondo de la vivienda jugando con la mascota: “Lo tenía con una cadena y un alambre corredizo. Siempre jugó con mi hija y mi mujer, pero el día del ataque mi hija caminaba adelante del perro y mi mujer atrás; iba y venía entre las dos hasta que de repente le saltó a la cara a mi esposa”.

Según lo explicó el hombre su pareja recibió una sola mordida ya que la correa impidió que el can continuara, sin embargo esa sola mordida alcanzó para desgarrar parte del rostro de la víctima y dejarla desfigurada: “Le agarró parte del oído y le levantó la piel. Se le veía el hueso y la carne”.

Debido a la gravedad de las heridas la mujer fue trasladada directamente al hospital Lagomaggiore, donde fue operada de urgencia. Tras la intervención quirúrgica permaneció en el nosocomio cinco días y luego fue dada de alta.

Ahora debe regresar al hospital de Ciudad dos veces a la semana para que los médicos evalúen la evolución de las heridas y le realicen las curaciones necesarias. Además tiene que ingerir solo alimentos licuados.

La dificultad para trasladarse

El marido de la víctima explicó que viven una situación apremiante ya que el traslado hacia Mendoza dos veces a la semana implica un gasto que ronda entre los $3 mil y los $6 mil. Esto es porque la familia no posee vehículo y porque “la ambulancia que hace los traslados para curaciones está rota” contaron.

Por eso piden ayuda a la comunidad para que les den una mano en ese gasto debido a que no pueden utilizar el transporte público por la necesidad de viajar en lugares que garanticen asepsia: “No le puede dar el aire ni el sol y no puede estar en contacto con tierra. En colectivo no puede viajar porque debe evitar conglomerados de personas”.

Quienes deseen ayudar a esta familia pueden comunicarse al 2622631088.