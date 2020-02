Sorpresiva goleada sufrió Maipú en casa, el Globito empató afuera

En el futbol solo hay tres resultados, ganar, empatar o perder. Generalmente quien juega de local es el que suma aunque a veces no lo haga, las excepciones confirman la regla. Lo que sí no es habitual que un equipo que va puntero pierda en su casa 4 a 1 y es lo que le ocurrió a este desconocido Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn, no obstante, igual sigue como puntero y con tres puntos de diferencia sobre sus mas inmediatos escoltas, Villa Mitre que le ganó el clásico bahiense a Olimpo (próximo rival de Maipú en Bahia Blanca) y de Huracán Las Heras que empató de visitante frente a Camioneros. En el próximo capítulo para los mendocinos, sus rivales serán los bahienses ya que el Globito en Las Heras enfrentará a Villa Mitre, es decir duelo de escoltas.

Sintesis:

Deportivo Maipú: 1

Matías Alasia; Mario Vallejo, Alexis Viscarra, Julio Villarino y Facundo Rodríguez; Luis Daher, Franco Dolci y Mauro Visaguirre; Daniel Garro, Matías Persia y Nicolás Aguirre. DT: Carlos Sperdutti./ Cambios: Matías Navarro por Vallejo, Franco Moreno por Aguirre y Juan Cruz Santander por Garro.

Deportivo Madryn: 4

Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Matías Presentado, Cristian González, Julio Zúñiga; Alejo Distaulo, Rodrigo Bona, Marcos Pérez, Leandro Becerra; Mateo Acosta y Ramiro Maldonado. DT: Jorge Izquierdo.

Goles: PT: 22: Oscar Mansilla (M), 30: Fabio Giménez (M)/. ST 15: Mateo Acosta (M), 20:´Alejo Distaulo (M) y 42: Julio Villarino (DM).

Arbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)./ Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Huracán quedó a tres puntos

Tremendamente sensibilidados por el accidente automovilístico que sufriera en el norte del pais la familia del jugador Joan Juncos (fallecio su padre, su madre resultó herida y su hermanita menor está en grave estado), el plantel de Huracan Las Heras salió a la cancha a jugar su partido frente a Camioneros en calidad de visitante. Logró un buen empate, quedó a tres puntos del líder Maipú y en la proxima fecha enfrentará a Villa Mitre con quien comparte la segunda posición en su reducto de Las Heras.

Sintesis:

Camioneros: 1

Agustín Gómez; Facundo Ardiles, Cristian Stele, Matías Lozano y Juan Navarro; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Matías González, Gonzalo Baglivo; Facundo Suárez y Jorge González. DT: Abel Alves./ Cambios: Yuliano Medina por Gonzalo Baglivo, Facundo Moyano por González

Huracán Las Heras: 1

Federico Cosentino; Gabriel Vallés, Juan Manuel Barrera, Adolfo Tallura y Nicolás Inostroza, Hernan Tifner, Fernando Cámara y Matías Birge; Ivo Hongn, Maximiliano Hererra y Cristian Lucero. DT: Martín Astudillo./ Cambios: Daian García por Ivo Hong, Gonzalo Burgoa por Maximiliano Herrera y Federico Giusepponi por Hernán Tifner.

Goles: PT: 46: Laureano Tello (C) / ST: 12: Matias Birge (HLH)

Arbitro: Julio Luciano Ezequiel/ Estadio: Hugo Moyano