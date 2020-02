San Luis: Choferes de Transpuntano continuarán este miercoles con las asambleas en punta de línea

La medida de fuerza, que consiste en cortar el servicio por dos horas, comenzó el lunes por la tarde y también se desarrollaron en los horarios pico de este martes. Los trabajadores piden que la empresa pague la diferencia salarial acordada a nivel nacional que llega a un 18,3%. Las asambleas se repetirán durante el miércoles tras fracasar las dos reuniones que se realizaron hoy.

El conflicto inició porque la empresa solo pago un 14,3% de lo acordado en paritaria a nivel nacional y no reconocen un 4% más que se acordó a mediados de enero, el cual había quedado pendiente como un reajuste para los meses de diciembre y enero. El Gerente de la empresa sostiene que ese 4% no está homologado y que si bien la empresa tiene los fondos para pagar, no lo hasta no tener la homologación del acuerdo. Por su parte, desde la UTA manifiestan que ese convenio ya ha sido reconocido por la empresa al pagar el 14,3% y que ahora debe pagar el reajuste.

Durante la jornada de hoy se realizaron dos reuniones entre los delegados gremiales y el Gerente de Transpuntano, Claudio Grippo, pero no hubo acercamiento. En la tercera asamblea en punta de línea que se realizó de 18 a 20, los choferes decidieron continuar con las asambleas durante el miércoles las cuales se realizaran de 7 a 9, de 12 a 14 y de 18 a 20hs, salvo que llegue la homologación del acuerdo salarial, y la empresa pague la diferencia salarial reclamada.