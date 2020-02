La dirigencia azul se despega de los incidentes del domingo en el Gargantini

Además del comunicado oficial del que damos cuenta más abajo, la dirigencia de Independiente Rivadavia confía en que no se les dará por perdido el partido frente a Atlanta y que tampoco habrà descuento de puntos. El Tribunal de penas recibió hoy el descargo de la entidad azul y también el informe del àrbitro, éste en ningún momento carga sobre el club señalando que el partido se suspendiò porque la Policìa le informó que no podía brindar seguridad por los hechos que ocurrìan en las tribunas, no se refiere a las armas (si las entraron o estaban dentro de las instalaciones) y que tampoco nadie de la delegación visitante sufrió agresiones de algùn tipo.

El titular de la institución Ignacio Berríos se toma licencia ya que debe someterse a una operación quirúrgica, por lo que estarán al frente Raúl Corvalán y Oscar Renna.

En lo estrictamente futbolístico el DT Matías Minich saldrà a jugar con Ferro Carril Oeste en Caballito el sábado a las 20 con la misma alineación de los 5 minutos jugados ante Atlanta antes de la suspensión y el banco de suplentes será tambien igual.