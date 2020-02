Estudiantes rescató un punto ante Ferro de General Pico

El equipo perdía por 2-0 pero logró empatarlo en los últimos minutos. El encuentro se jugó este viernes por la noche en “El Coliseo” y fue valido por la décima novena fecha del Torneo Federal A.

Los dirigidos por Héctor Arzubialde arrancaron perdiendo ante Ferro Carril Oeste de General Pico por los dos goles de Nicolás Servetto a los 16’ y 24’ de la primera etapa. Juan Martin Amieva descontó a los 31’ del primer tiempo y fue el encargado de patear el penal que le dio el empate a los 41’ del complemento y así logro sumar un punto tras cinco derrotas consecutivas.

“Fue un partido sufrido, ante un rival de jerarquía, hemos jugado con el que a mi criterio es uno de los mejores equipos de la zona. Casi volvemos a perder, porque el futbol es así. Lo que tuvimos para golpear en el primer tiempo, no lo golpeamos. No ligamos nada, no nos quedó un rebote a nosotros y a ellos les quedan los rebotes para empujarla. Pero tuvimos el coraje para irlo a buscar, el esfuerzo que tenemos desde hace rato y yo creo que por lo menos hoy el esfuerzo hace que nos llevemos un punto que hoy puede sonar a poco pero creo que puede ser un punto de inflexión para lo que viene, puede ser un punto de apoyo y de arrancar a mejores cosas. Había que cortar esta serie de derrotas y la hemos cortado ante un muy buen equipo” indicó Arzubialde tras el encuentro.

El próximo compromiso del “Verde” es el próximo miércoles 19, por Copa Argentina, ante Sportivo Las Parejas.