Danilo Gil hizo su estreno en la Clase 3 del Turismo Pista

El mendocino corre con el Corsa del Antolín Competición y en las pruebas Comunitarias trabajó en la adaptación al auto y la categoría.

Buscando la mejor hermandad con su nuevo auto, Danilo Gil comenzó su temporada en la Clase 3 del Turismo Pista. Y es en el autódromo de Buenos Aires donde se está disputando la primera fecha del calendario 2020.

En las pruebas comunitarias no apareció el rendimiento óptimo desde los resultados, pero esto tiene que ver con la poca cantidad de vueltas que el piloto mendocino tiene sobre el Chevrolet Corsa del Antolín Competición.

Con un tiempo de 1’33”544, Danilo se ubicó en la posición 24 de la general, a una diferencia de 2”256 del más veloz, Francisco Coltrinari (Etios).

“Indudablemente estamos lejos y es por un poco de cada cosa. Yo no me encuentro totalmente con el auto y a su vez este no funciona de manera óptima. Está claro que el salto de categoría se siente y hay que trabajar mucho para ponerse a la par de muchos pilotos y equipos reconocidos. De todos modos queda todo el fin de semana y estoy seguro que iremos de menor a mayor”, manifestó Gil.

La actividad para Danilo en la clase mayor continuará este sábado con un entrenamiento y desde las 11.05 será la clasificación. Las dos series se correrán a las 16.10 y 16.40 respectivamente, a 6 vueltas cada una. La final está prevista para el domingo a las 12.05, a 16 vueltas a 30 minutos, con televisación de Canal 13 y TyC Sports para el interior de país.