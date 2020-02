Carta abierta de Abel Albino

Hemos rescatado 35.000 chicos en todos estos años.* En Mendoza, que es donde tenemos Centros de prevención y un centro de tratamiento (donde atendemos niños de todo el país), hemos contribuido a *bajar la tasa de mortalidad infantil en los últimos 14 años, del 24 por mil al 7.7 por mil, la más baja de la Argentina.* Eso tampoco cuenta?.

*Fundación Conin nunca ha recibido ni un peso del Gobierno de Salta* (que se comprometió con el tema en su provincia haciendo un Ministerio de la Primera Infancia), ni tampoco de ningún organismo internacional.

No sé porque dicen lo contrario?. Yo personalmente jamás he recibido sueldo, ni viáticos ni nada de CONIN en 26 años!!! Nunca he manejado la política de salud de Salta.

*Sólo aconsejamos sobre la metodología de CONIN a los Centros franquiciados.* Los centros que aceptan y se capacitan para tratar la desnutrición. Eso ha significado un descenso de las tasas de mortalidad infantil en todos los lugares donde trabajan con nuestras normas de procedimientos. Pero el tiempo ha sido poco. A Chile le llevó 35 años terminar con la desnutrición.

No sé porque tanto odio. Estamos dolidos y sorprendidos. Hemos dicho hasta el cansancio que *el hambre es un síntoma, se “cura” en 15 minutos. Pero la desnutrición es una enfermedad individual y social. Su tratamiento requiere 20 años como minimo.*

Es una *enfermedad multicausal*, por lo que su *tratamiento es multidisciplinario. Son necesarios dar 5 pasos:*

*1) Preservar el cerebro en los primeros 1000 dias* (embarazo y dos primeros años).

*2) Educar ese cerebro.*

*3) Cloacas.* Digo cloacas para 20 millones de personas!!! Eso no se hace en 4 años! Con ellas eliminamos los parásitos que nos comen el alimento que les damos a los niños!

*4) Agua corriente y caliente*. Con ello eliminamos las diarreas por aguas contaminadas, y les damos dignidad.

*5) Luz eléctrica.* Con ello podemos calefaccionarnos, refrigerarnos, conservar alimentos en heladeras, y estudiar después de las 6 de la tarde.

*Eso es todo.*

*¿A quién ofendemos diciendo esto?* A quién molestamos aconsejando? A quién perjudicamos cuando ayudamos a los más débiles???

*Cientos de profesionales se han capacitado en nuestros centros, salvando a muchos miles de niños.* Nuestros centros están desparramados en toda Argentina y en toda América Latina. *Hacemos esto silenciosamente, humildemente, solidariamente desinteresadamente, y patrioticamente.*

¿Por qué nos atacan??? Si lo que hacemos fuese una Política de Estado, y se mantuviese por 16 años más, Argentina sería una potencia!!! Porque nos atacan??? *Si la energía que ponen para odiar la emplearan para querer y abrazar, y ayudar, toda la Patria querida se iluminaria!!!

Abel Albino