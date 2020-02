Presupuesto Provincial: cuarto Intermedio hasta el miércoles a las 11

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, luego del cuarto intermedio establecido para este lunes a las 10, el oficialismo anunció la nueva propuesta a través del presidente del interbloque el diputado Jorge López. También se acordó un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 19, a las 11.

El diputado López destacó que “el oficialismo ha elevado una nueva propuesta en virtud de los reclamos de la oposición incluidas en el artículo 40 del proyecto de ley del Prepuesto que se vincula con el plan de obra con financiamiento. En este sentido, luego del análisis se ha reducido el monto, ajustándolo a 210 millones de dólares y en el caso del otro artículo que contempla el roll over, no se ha podido aceptar la propuesta del justicialismo, pero si estamos proponiendo la posibilidad de bajar el monto del roll over, teniendo en cuenta las características de los acreedores”.

Por su parte el presidente del bloque justicialista, el diputado Germán Gómez, sostuvo que “nuestra propuesta es clara y concreta, pero vamos a mantener el diálogo para llegar al mejor acuerdo pensando en lo mejor para los mendocinos”.

A instancia del bloque justicialista, se solicitó un cuarto intermedio para el miércoles 19, que fue aceptado por todos los bloques.