Crimen de Romina Aguilar: “Lo que siempre dije. Soy inocente”

Asi arrancó la declaracion de Diego Lorenzetti, imputado por “homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego” en perjuicio de quien era su pareja Romina Aguilar.

Este martes a las 10 de la mañana, y tras varias suspensiones, se reinició el debate oral y público por el homicidio de Romina Aguilar, en el cual están imputados Diego Lorenzetti, quien era su pareja e Intendente de La Calera al momento del crimen, y Edivaldo Oliveira Pereira y Cristian Leonardo Vílchez. El primero está imputado como autor intelectual del homicidio mientras que los otros dos están siendo juzgados como autores materiales. El juicio se realiza en la sala de debate oral N°1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Correccional Nº 1, en la ciudad de San Luis, integrado por Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata.

La audiencia se inició con la negativa de parte del tribunal de hacer lugar a los planteos preliminares realizados por la defensa de Pereira, especialmente al que solicitaba la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de monitoreo electrónico ya que la provincia no cuenta con este tipo de tecnología. Tampoco se dio lugar a la solicitud de nulidad absoluta de declaración indagatoria del coimputado ante la jueza de Instrucción.

Lorenzzetti fue el único de los imputados que hizo uso de su derecho a declarar. “Lo que siempre dije. Soy inocente. Jamás se me ocurría matar a nadie y menos a la madre de mi hijo, el sostén mío en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo el ex intendente de La Calera. El imputado contó desde los comienzo de su relación con la víctima, cuando ella tenía 14 años y él 19, hasta como era la vida cotidiana de la pareja.

También afirmó que los $100mil que había sacado de préstamo, con los que se presume habría pagado el crimen por encargo, los uso para comprar una prótesis de una nena discapacitada de Nogolí, y el resto para señar la participación de grupos artísticos que iban a participar en una fiesta en la localidad.

El ex intendente de La Calera dio a entender que a su esposa la asesinaron para inculparlo y estaría relacionado al tema político. Recordó que en el año 2013, cuando fue candidato a intendente “Me decían que iba a aparecer en una tumba. Me ofrecieron $400 mil para que me baje de las elecciones”, y que había recibido muchas presiones y amenazas.

En cuanto a su relación con los otros dos imputados, Lorenzetti indicó que a Oliveira Pereira “Lo conocí por los caballos y sólo lo veía en las carreras. Sabía quiénes eran mi mujer y mi hijo. Iba a La Calera sólo cuando tenía que montar. No era seguido”. Y dijo que a Vílchez lo conoció en la cárcel. Los otros dos imputados no declararon y se leyó la declaración que hicieron ante la jueza de primera instancia.

En la primera jornada también declararon dos de los policías que trabajaban en la División Homicidios al momento del crimen y la médica forense, quien detalló que a Romina le disparó una persona de 1.75 aproximadamente. Mañana miércoles a las 8.30 se reanuda el debate oral y público.

Fuente y Foto: Prensa Poder Judicial