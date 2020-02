Cristian Espinosa, el banquero de la Vuelta de Mendoza

Juan Pablo Dotti, Miguel Nebot y Mauricio Páez son los nombres que más resuenan entre los

fanáticos del ciclismo. Pero la Vuelta de Mendoza también esconde historias de esos héroes

anónimos que luchan pedal a pedal por codearse con los grandes del deporte, como es el caso de

Cristian Espinosa (27).

Oriundo del Este provincial, el ciclista del equipo Grupo Panella – Laggini Neumáticos – Municipalidad

de La Paz contó cómo es repartir sus horas entre su profesión y la bicicleta. “Soy empleado bancario,

estoy en el Banco BBVA. Soy cajero de la sucursal 269, de San Martín. Estoy hace cuatro años ahí, en

mi ‘verdadero’ trabajo”, expresó.

“Me levanto a las 6:30 de la mañana, hago un poco de rodillo. Luego voy a trabajar y, cuando salgo

a las 17, vuelvo a entrenar nuevamente. En invierno se complica un poco por el tema del sol, pero

intento compensarlo con el rodillo”, contó acerca de su rutina. “Almuerzo en el trabajo y luego voy

directamente a entrenar. Mis compañeros creen que estoy loco. No duermo siesta, como arrocito

todos los días, nada de azúcar ni tomo gaseosas. Pero es lo que me gusta y me hace feliz, así que lo

hago con ganas”, agregó el sanmartiniano del Barrio Los Álamos, quien antes también tuvo un paso

destacado por otro deporte.

“Hace tres años no sabía lo que era una bicicleta. Jugué al fútbol en el Atlético Club San Martín y en

otros clubes de Mendoza. Llegué a estar en el plantel de B Nacional, pero dejé de jugar para continuar

con mis estudios”, relató Cristian, quien conoció el ciclismo gracias a una complicación física.

“Tuve una lesión en el tobillo y los médicos me recomendaron hacer bicicleta para fortalecer esa zona.

Empecé a salir con las peñas ciclistas, me entusiasmé y comencé a entrenar de manera más

profesional con Sergio Gili, quien es mi entrenador desde hace dos años y medio”,siguió el combativo

pedalista esteño, quien durante el resto de la campaña anima cada una de las fechas del calendario

rutero de la Asociación Ciclista Mendocina.

“Al principio mi objetivo fue competir entre los federados. El año pasado corrí mi primera Vuelta de

Mendoza, llegando hasta las puertas del Cristo Redentor. En esta ocasión, la meta es terminar de la

mejor manera posible, siendo útil para mi equipo. Luego veremos si podemos ir al Campeonato

Argentino y correr alguna clásica a nivel nacional”, dijo Espinosa, a quien se lo ha visto comandar el

tren naranja de Grupo Panella-Laggini Neumáticos-Municipalidad de La Paz en las etapas llanas de la

actual edición de la “más argentina de las vueltas”.

“Quiero agradecer a mi familia, que me banca siempre y sin ellos no sería posible estar acá. Y también

a Sergio Gili, que me apoya mucho y, en muchos momentos de flaqueza, estuvo siempre a mi lado”,

finalizó Cristian, quien asegura que en su segunda experiencia en la Vuelta se siente más confiado y

tranquilo de haber hecho las cosas bien durante la temporada.

Texto y fotos: Franco Xavier Videla – Asociación Ciclista Mendocina