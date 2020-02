Gutierrez sigue puntero tras el empate en casa con San Martín

No está nada dicho todavía, restan dos partidos y ninguno de los tres mendocinos del grupo del Regional amateur no están ni clasificados ni eliminados porque aún restan dos juegos, pero Gutierrez tras empatar con San Martin en casa 1 a 1, es el que manda en el grupo con 5 unidades, FADEP tiene 3 y San Martín 2, en la próxima fecha tendrá fecha libre Gutierrez y en el Este San Martín y FADEP pueden jugarse la clasificación a la próxima fase, si esto no sucediera habrá que aguardar a la última jornada donde descansará el Chacarero y se enfrentarán FADEP y Gutierrez.

En el partido jugado en la perrera (estadio Anselmo Zingaretti) Bruno Costela abrió la cuenta para Gutierrez a los 25 minutos del primer período y lo empató Castañeda para San Martín a los 16 minutos del segundo tiempo.