El Lobo mendocino se trajo un punto desde Quilmes

Mejor no podía empezar el partido en cancha de Quilmes para el Lobo mendocino. Apenas se habian jugado cuatro minutos cuando Renzo Vera de cabeza convirtió a la salida de un córner. Pero poco duró la alegría para Gimnasia y Esgrima, cinco minutos después lo empató el Cervecero con una conquista parecida, cabezazo de Masuero tras un córner.

Lo daba vuelva Quilmes a los 20, cuando Zabala capturó una pelota y con un tremendo zurdazo adelantó al dueño de casa. Partido de muchas emociones porque a los 27 el mensana tuvo un penal a favor (lo bajaron a López en el área), Aguirre se encargó del remate desde los 12 pasos y estableció un nuevo empate, ahora 2 a 2.

El Lobo le jugó de igual a igual a Quilmes no conformándose con el empate, pero en el segundo tiempo el local se adueño de las acciones, tuvo un tiro en el travesaño de Pavone, pero el marcador no se modificó, fue 2 a 2 que le permite a Gimnasia sumar 21 puntos en la tabla, lejos, no obstante de los puestos de clasificación, ya que por ahora que está en zona de clasificación es Riestra que suma 29 unidades.

Por la fecha 19, el Blanquinegro recibirá a Villa Dálmine en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Síntesis:

Quilmes: 2

Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero, Federico Álvarez; Cristian Zabala, Emmanuel Culio, Gabriel Ramírez; Justo Giani, Mariano Pavone y Leandro González. DT: Facundo Sava./ Cambios: Camilo Machado x Gonzalez, Juan Bautista Cejas x Giani y Brandon Obregón x Ramirez.

Gimnasia y Esgrima: 2

Tomás Marchori; Brian Alferez, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Santiago López, Lucio Compagnucci, Iván Ramírez, Lucas Carrizo; Cristian Llama y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo./ Cambios: Gonzalo Berterame por Aguirre, Emmanuel García por Compagnucci e Ignacio Morales por Llama.

Goles: PT 4: Vera (GyE), 7: Masuero (Q), 20: Zabala (Q), 27 Aguirre de penal (GyE)

Arbitro: Nazareno Arasa/ Estadio: Centenario Luis Meizner