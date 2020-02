Maribel Giordani es la nueva presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo

FEMEMOD, el ente madre del motociclismo de Mendoza, presentó su nueva gestión con una mujer al frente y una lista de pilotos y expilotos experimentados que aportarán su granito de arena para el bienestar del deporte.

Maribel Giordani, quien fuera campeona latinoamericana de enduro y representante argentina en los Seis Días, es la nueva presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (FEMEMOD), que una vez más renovó sus autoridades.

La expiloto y ahora dirigente, de 35 años, estará en el cargo por tres años según el estatuto de la institución. Su vicepresidente es Julián Ballester, que también conoce el mundo de las competencias ya que fue subcampeón argentino de motocross.

La idea de esta nueva gestión fue formar una comisión directiva con personas y deportistas idóneos en cada disciplina del motociclismo. Es por eso que Franco Calveras (campeón argentino de motocross en 2003), estará al frente de la comisión de Motocross, Fernando Forti (campeón argentino de enduro) será el referente del Enduro, y Facundo Calveras, otro excampeón argentino de enduro con participaciones internacionales, tendrá bajo su órbita el manejo del Rally Cross Country.

El resto de los dirigentes que están comandando las distintas modalidades son: José Pablo Fuertes (Súper Enduro) y Mario Villalobos (Velocidad).

Vale destacar que FEMEMOD es el único ente con poder deportivo de CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo), para organizar y fiscalizar competencias motociclísticas en todo el territorio mendocino.

“El motociclismo de Mendoza necesita una explosión, necesita ser partícipe y no un relleno. Está pidiendo ser factor importante dentro del deporte mendocino y también un eslabón importante dentro de la economía de la provincia, ya que con la organización de eventos nacionales e internacionales es un gran potenciador del turismo”, señaló Giordani.

“Las federaciones deben cumplir un papel importantísimo y que hoy no lo tienen. Deben ser las que fomenten el deporte, las creadoras e impulsoras del deporte, pero también las articuladoras entre gobierno, organizadores y deportistas para que esa explosión se lleve adelante. Deben promover el deporte infantil y la inclusión. Y en caso del motociclismo, que no sea solo un deporte de ricos, donde a veces hay talentosos pero muchas veces hay pilotos que están en el ambiente por el solo hecho de que lo pueden pagar. Tenemos pilotos talentosos, jóvenes y niños que no pueden ser descubiertos y explotados porque no pueden poder costear este deporte”, agregó la joven dirigente.

“Mi tarea es llevar eso adelante, darle la posibilidad a que un joven, niño o adulto que tenga una moto y quiera participar, lo pueda hacer con costos acordes. La familia debe volver y volcarse a los circuitos y a las carreras. El motociclismo debe ser un deporte familiar”, manifestó.

