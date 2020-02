Sobre la violencia contra las mujeres en San Juan

Ante el aumento alarmante e incesante de la violencia contra las mujeres, el MOVIMIENTO de MUJERES SANJUANINAS reclama la urgente acción del gobierno provincial a través de políticas que permitan el protagonismo popular en el debate y la toma de conciencia de las causas políticas, económicas y sociales que producen la desigualdad de la mujer respecto del varón. Desigualdad histórica que conlleva una relación de subordinación y poder.

Los nuevos roles de la mujer, producto del desarrollo social y la lucha de las mujeres, aún no han sido asimilados por sectores de la sociedad que, expresándose de distintas maneras resisten a los cambios de paradigma, sea desde la negación de derechos hasta descalificaciones, golpizas o femicidios. Agudizándose así las contradicciones, al no ser acompañado este proceso por acciones políticas concretas que apunten a prevenir y sancionar la desigualdad con el fin de erradicarla.

Con respecto a la atención de las mujeres en situación de violencia, aún no se han puesto en marcha las políticas anunciadas en noviembre del 2019, no se aplica la Ley Nacional contra toda forma de violencia hacia las mujeres 26.485. Para los casos en que las mujeres sufren violencia doméstica de parte de su pareja o expareja se sigue aplicando la ley provincial contra la violencia familiar o doméstica sin perspectiva de género y contraria a los derechos humanos. Al aplicar esta ley provincial, el gobierno no cumple con la obligación de erradicar la violencia contra las mujeres, compromiso que ha asumido junto a la Nación tirando por tierra su discurso pues no modifica la realidad de las mujeres.

Mientras esto sucede en nuestra provincia, notamos avances a nivel nacional, se le dio jerarquía al tema que nos ocupa creando el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que ha abierto el debate democrático y, aunque es reciente la creación, nos da muestra de un compromiso serio que nos llena de esperanza. Asimismo esperamos se declare la emergencia nacional en violencia contra la mujer que espera su aprobación en el Congreso.

Para que una persona se anime a tomar la decisión de salir de una situación de violencia deben darse las condiciones materiales que sostengan esa determinación; entonces las garantías materiales, contención, sustento, atención de hijos, ágil acceso a justicia, son imprescindibles.

Esperamos el pronto anuncio de medidas que apunten a revertir la situación de violencia específica, preservando la salud y la vida de las mujeres.

San Juan, 23 de febrero de 2020.

Perla Sara Welner

Presidenta del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas