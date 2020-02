Dos lujaninos compitieron en el Mundial de Natación de Invierno en Eslovenia

Del hemisferio sur sólo hay 11 participantes en la competición ecuménica, de los cuales 2 son oriundos de Luján de Cuyo. Se trata de Mauricio López y Darío Silva que estuvieron en Europa central representando a la Selección Argentina de la disciplina extrema.

Con estilos de vida diferentes y trabajos que distan de puntos de contacto Mauricio -Licenciado en Calidad, Ambiente, Seguridad e Higiene Laboral cumpliendo funciones en la Refinería de YPF- y Darío -dueño de una empresa constructora- acercan su interés ocioso en sus tiempos libres: los nadadores de 44 y 53 años, respectivamente, comparten la solitaria pasión de nadar. Los dos aseguran que se iniciaron en el mundo de la natación por recomendaciones médicas pero hoy reconocen este deporte como su principal motor motivacional.

Tanto es así que ambos lujaninos, a lo largo de los años y su carrera, comenzaron a concretar desafíos que inicialmente no se imaginaban. Actualmente son los máximos exponentes del país en Natación de Invierno, disciplina deportiva de supervivencia por las heladas temperaturas de agua a la que se someten los deportistas para competir. “Cuando me convocaron a participar en aguas heladas me generó dudas la propuesta porque se trataba de temperaturas a las que mi cuerpo no estaba acostumbrado, pero aun así decidimos ir a entrenar a Potrerillos para ver como asimilábamos la aventura”, afirmó Darío y Mauricio complementó: “Esa fue la primera inmersión en agua helada de 8 grados. Fue una experiencia sumamente rara”.

Actualmente ya no se trata de una experiencia desconocida para los nadadores. López y Silva recientemente volvieron del Mundial de Natación de Invierno en Eslovenia. Ésta participación constituyó su segunda en mundiales: la primera fue en el año 2018 en el Mundial de Estonia, donde integraron el primer equipo argentino de la historia en competir en la particular disciplina. En ese encuentro global Mauricio López obtuvo el décimo lugar en su categoría conformada por un total de 55 nadadores. Por su parte, la última participación de ambos en Eslovenia, con la temperatura del agua que osciló entre los 0 y 5 grados, los nadadores comentan que, aunque todavía no estén los resultados definitivos, sus marcas en las pruebas fueron positivas cumpliendo las expectativas programadas.

La presencia de éstos atletas oriundos del departamento permite posicionar, una vez más en materia deportiva, a Luján de Cuyo en el centro de la escena mundial. Mauricio López y Darío Silva, ambos con 10 años de trayectoria en la natación, continuarán desempeñándose en distintos circuitos mundiales de Natación de Invierno en aguas heladas para exhibir al departamento ante los ojos del mundo. Los deportistas saben que con el apoyo de la Municipalidad y la comunidad deportiva lujanina su crecimiento profesional no tendrá limitaciones.