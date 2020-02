Leo López presentó su candidatura para Presidente de la Liga Mendocina de fútbol

Leonaro “Leo” López, vinculado a Independiente Rivadavia presentó su propuesta para la candidatura a Presidente de la Liga Mendocina de futbol 2020.

Propuesta Nº 1: FUTSAL

Se pondrá en funcionamiento el Departamento de FUTSAL

Se creará la Escuela de Futsal de la Liga Mendocina de Fútbol

Se construirá una cancha con todas las mejoras y novedades de la

actualidad

Se auspiciarán diversos eventos, para que el deportista sólo se

dedique a jugar

Se integrará el Futsal con el de la AFA, a través del Consejo Federal

Propuesta Nº 2: FÚTBOL FEMENINO

Se creará el Departamento de Fútbol Femenino

Comenzará a funcionar la Escuela de Fútbol Femenino

Se realizarán Torneos Interculturales de Fútbol Femeninos

Se ha proyectado la realización de Talleres para padres y profesores

Propuesta Nº 3: FÚTBOL INCLUSIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON

SÍNDROME DE DOWN Y CAPACIDADES DIFERENTES

Inclusión social de los niños y niñas con Capacidades Diferentes y

Síndrome de Down

Se creará la Escuela de Fútbol Inclusivo

El principal mensaje es que no importan las diferencias, que SOMOS

TODOS IGUALES y que hay que apoyarnos.

Propuesta Nº 4: FÚTBOL PLAYA

Se creará una cancha de Fútbol Playa, hecho inédito en Mendoza

Se reglamentará este deporte, tal cual figura en los torneos

internacionales

Propuesta Nº 5: PREDIO LIGA MENDOCINA DE FÚTBOL

Este proyecto constituye el hecho más importante en la carpeta de trabajo

de nuestra propuesta

Se recibirá en donación de un predio de al menos 8 hectáreas. Este

proyecto ya está en marcha y el terreno ya está reservado

En el predio se prevé construir:

o 4 canchas de fútbol de 11 jugadores, tanto para divisiones

inferiores y mayores.

o 1 cancha de Futsal.

o 1 cancha de Césped Sintético.

o 1 cancha de Fútbol Playa.

o Varios edificios relacionados con la actividad diaria del accionar

deportivo, tales como vestuarios, salas de entrenadores, sala

de kinesiología, sala de prensa para el Departamento de

Prensa, gabinete psicopedagógico, taller de mantenimiento,

casa para cuidador y/o sereno permanente y un SUM para

eventos (principalmente dedicado a los niños que utilicen el

predio.

o Edificaciones relacionadas con la administración de la Liga

Mendocina de Fútbol, de manera de confluir todas las áreas en

un mismo lugar físico.

ES UN OBJETIVO QUE SE CUMPLIRÁ APENAS

ASUMAMOS EN LA LIGA MENDOCINA de FÚTBOL

Es intención del candidato Leonardo López, el de poder debatir,

antes del acto eleccionario, con el resto de los candidatos a la

presidencia, para exponer las propuestas que hoy les he explicado.

Es importante destacar esta intención, ya que no se han visto

candidatos que presenten al menos un programa de gestión,

cuestión que es importantísima y vital para este cargo.