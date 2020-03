“Parece que los campeones del relato recién hoy descubrieron el valor de la transparencia y la honestidad”

El comienzo del discurso del Presidente, hablando del valor de la verdad y del rechazo que le produce el ejercicio de la mentira en la actividad política, tenemos que tomarlo en un doble sentido:

Hacia atrás, porque parece que los campeones del relato, que durante años gobernaron apoyados en una épica populista que nos hizo tanto daño, recién hoy descubrieron el valor de la transparencia y la honestidad. Y hacia adelante, porque el Presidente ya quedó preso de sus palabras luego del discurso inaugural el 10 diciembre, y vamos a controlar minuciosamente la implementación de cada una de las medidas anunciadas.

El discurso tocó muchos temas, pero dos anuncios muy puntuales me hicieron acordar a Mendoza. La reforma de la Justicia Federal y la intención de crear una Agencia que evalúe el impacto de cada propuesta de financiamiento externo, el destino de cada peso que ingresa al Estado Nacional y a las provincias.

Las reformas de los Códigos Civil y Penal de Mendoza, la aceleración de los procesos, y el acercamiento del servicio de justicia a la ciudadanía, bien podría de servir de ejemplo al Gobierno Nacional. Con muy pocos recursos, pero con una voluntad política inquebrantable, logramos muchísimo en poco tiempo.

Ahora bien, me pregunto dónde entra en el planteo del Presidente la intervención del Poder Judicial de Jujuy que promueve un sector de su frente. Otra vez: preso de sus palabras. ¿Y la etiqueta de presos políticos que le ponen a quienes están siendo investigados por robarle al Estado?

Y respecto a la fiscalización de la deuda, el caso testigo que le sugiero al Presidente es el Presupuesto de mi provincia, donde su partido bloqueó créditos del BID que significaban miles de viviendas, extensión de la red cloacal, nuevo sistema de tratamiento de residuos y recuperación de miles de hectáreas improductivas con un acueducto ganadero. El primer lugar donde tiene que buscar irresponsabilidad política y un freno al desarrollo genuino de una región muy importante del país, es en el propio peronismo.

Valoro y aplaudo los anuncios realizados en torno a la IVE y a violencia de género, especialmente en el ámbito laboral. Es una agenda que excede el partidismo y realmente espero que el debate se dé con la apertura y el respeto que estos temas precisan.

Toda iniciativa que apunte a cuidar y a fortalecer la intervención de los profesionales del sector público de salud en la primera infancia merece ser considerada con urgencia. Hay proyectos excelentes en el Congreso que esperan, tan sólo, la voluntad política del Gobierno para ser una realidad.

Suenan irrisorias las palabras dedicadas a la relevancia del bloque Mercosur días después de que traigan de los pelos a Scioli para que se siente en una banca, cuando estaba ejerciendo políticamente como embajador ante nuestro principal socio comercial. Lo más grave no pasa por lo reglamentario sino por la imagen que damos frente a Brasil, a la región y al mundo.

No resiste ningún análisis su referencia a la actualidad de los jubilados. En campaña dijeron que el primer día de gobierno iban a aumentarles un 20%; tardaron apenas unos días en suspender la fórmula de movilidad y unos más en ajustar brutalmente a adultos mayores que apenas cubren la canasta básica. Hoy, un jubilado que cobra 25 mil pesos está pagando el ajuste del Gobierno. Es un dato objetivo, la realidad.

Compartimos la preocupación del Presidente acerca de las falencias crónicas de la economía argentina, principalmente la inflación y el déficit. Pero le recordamos la responsabilidad que él tiene para generar la confianza y previsibilidad necesarias para sanear la macroeconomía.

Es cierto que las cadenas de distribución en Argentina son una vergüenza: como representante de una provincia productora sé muy bien la miseria que cobran nuestros finqueros y lo que sale un kilogramo de fruta en una góndola en Buenos Aires. Pero, otra vez, el Presidente parece tener una amnesia más que oportuna: los gremios responsables del transporte están entre sus principales aliados. Estoy ansiosa por ver hasta dónde llega su voluntad de cambios profundos en este tema.

Claudia Najul

Diputada Nacional

@ClauNaj