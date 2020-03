Cobos: aumentar las retenciones encarece los costos y frena el desarrollo del sector agropecuario

En el mediodía de hoy, el senador nacional Julio Cobos participó en la Asamblea Legislativa por la apertura del 138° periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Respecto al discurso del presidente Alberto Fernández, destacó que fue “un discurso en tono conciliador y en un ambiente distendido dentro de la Asamblea Legislativa, una situación que es poco frecuente. En cuanto al contenido del mensaje del presidente, el diagnóstico realizado nos muestra la situación compleja que atravesamos en el país y la necesidad de lograr acuerdos entre todos los sectores. A este punto hemos llegado producto de varias gestiones que no han logrado vencer la inflación y generar empleo genuino y desarrollo estable del sector productivo. En este sentido el presidente anunció que el Estado estará presente en el control de los precios y en evitar el abuso de algunos de los formadores de precios. Es fundamental que esto sea realidad porque la inflación es el peor impuesto que hoy consume el salario y afecta mayormente a quienes tienen menos ingresos. Esperemos que efectivamente reduzca la inflación y se reactive la economía luego de este largo periodo de recesión”.

Además, el exgobernador mendocino agregó que “En cuanto al endeudamiento externo hizo un reconocimiento a la actitud responsable que hemos tomado desde la oposición para acompañar y respaldar la postura de nuestro país frente a los acreedores externos. Esperamos exactamente la misma responsabilidad y actitud de la oposición provincial para que Mendoza enfrente con inteligencia y planificación el tema de la deuda”.

En relación al plan de extracción de hidrocarburos y el proyecto de ley que anunció que se va a enviar al Congreso, Cobos dijo que “es importante conocer los detalles del mismo porque tendrá impacto directo en las provincias productoras y Mendoza es una de ellas; más teniendo en cuenta la porción de Vaca Muerta que se encuentra en nuestro territorio provincial. Es auspicioso este anuncio por el potencial impacto en fuentes laborales y en el desarrollo de pymes”.

Respecto de los anuncios del campo, consideró que “Es saludable que la reunión que se ha mantenido con la Mesa de Enlace, si bien no hubo definiciones, esperamos que la decisión que se tome sea acompañada por las entidades y reitero mi posición de que aumentar las retenciones encarece los costos y frena el desarrollo del sector. La carga impositiva ya es bastante alta como para aumentarla”.

Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino “Celebramos el anuncio de la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, con acuerdo del Senado y con mandato que trasciendan un período de gobierno. Es algo que veníamos reclamando desde hace tiempo”.

En cuanto a la desclasificación de los testimonios/archivos secretos respecto de AMIA, destacó que “Es una buena medida para la búsqueda de la verdad. Todos deseamos que esta causa se esclarezca definitivamente”.

Reforma de la Justicia Federal: “Todos queremos una mejor Justicia, queremos conocer la letra chica del proyecto, que esperamos vayan en sintonía con el objetivo de terminar con el manto de impunidad sobre todo en relación con los hechos de corrupción en la administración pública y no que sean un mecanismo para sortearlos. La situación que atraviesa nuestro país con el narcotráfico, los hechos que están ocurriendo en lugares como Rosario están obligando a tomar medidas como las que anunciado, las cuales acompañamos”.

Malvinas. “Este es un tema sensible para nosotros, que forma parte de nuestro acervo cultural e histórico, creo que los tres anuncios realizados van en sintonía para afirmar nuestra soberanía”.

En referencia a la propuesta de una nueva ley de Educación Superior, manifestó que “Es un sector que tiende a ser muy dinámico y autónomo, debemos conocer bajo qué premisas se realiza esta reforma, pero entendemos que deben estar articuladas con el modelo de país que planifiquemos y en consonancia con lo que el Consejo Económico y Social sugiera”.

Cobos lamentó que “no se haya hecho referencia a la relación con las provincias, salvo la mención al pacto fiscal que se deja sin efecto, ni tampoco detalles de obras de infraestructura que hacen al desarrollo productivo, mucha de las cuales se encuentran hoy paralizadas y en un estado de incertidumbre de cuándo serán retomadas. Esperamos que la falta de anuncios en cuanto al plan económico este supeditado a lo que desde el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino pueda proponer, porque hasta ahora solo se hizo referencia a la negociación de la deuda”.

Respecto del anuncio del Presidente del envío del proyecto de IVE: “Recuerdo que esta discusión se llevó durante meses, no hace mucho tiempo atrás. Se analizaron fundamentos y posturas de ambas partes y se puso a consideración de las Cámaras del Congreso. Mi postura ha sido, es y será la misma que expresé en campaña cuando en los debates me lo consultaban, como lo explique a cada persona -que fueron muchas- que me solicitó audiencia y recibí previo al tratamiento en el recinto de senadores y como finalmente voté. Comparto con lo expresado por el Presidente, es un tema que corta transversalmente a partidos y posicionamientos políticos, por eso considero que este tema requiere solo un paso previo, la consulta popular. Mi postura es clara y será exactamente la misma si llegamos a votar de vuelta sobre el tema”.