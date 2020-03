Ocurrió un 4 de marzo, Palmira brillaba en la Copa Argentina

Ocurrió un 4 de marzo

El 4 de marzo de 1970, Atlético Palmira le ganaba a Independiente de Avellaneda 3-1 en cancha de Godoy Cruz por la Copa Argentina, ese es el hito más grande de la Historia Jarillera,es la data que nos brinda Guillermo Ariel Mathus y de Prensa del club Palmira transcribimos:

¡A 45 AÑOS DE LA GLORIA! Hoy 4 de marzo, se cumplen 45 años del quizás, más importante hito de la historia futbolística del “jarillero”, en 1970, le ganábamos a INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA 3 a 1 y lo dejábamos afuera de la Copa Argentina de ese año. Aquella competencia era disputada únicamente por los equipos de Primera División que no participarían en la Copa Libertadores del siguiente año y por los mejores equipos de las ligas regionales del Interior. El campeón, que en la edición de 1970 nunca llegó a coronarse, clasificaría a la Recopa Sudamericana de Clubes. Participaron 32 instituciones. Dirigido por Jorge Julio y auspiciado por sponsors que acercó Martín Noel (padre de Martín Benito, ex presidente de Boca), el equipo mendocino se clasificó a la Copa tras superar a Luján, Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima. Debutó en la Primera Ronda ante Independiente de Avellaneda y pudo eliminarlo tras un global de 5-3. Venció 3-1 en el encuentro de ida con tantos de Salguero, León y Curia (descuento de Vicente de la Mata (h)) e igualó 2-2 en la vuelta (Roldán y Schanz anotaron para los mendocinos, Tarabini y Pavoni para el Rojo). A continuación, el rival fue Lanús. Luego de que Palmira ganara la ida 2-1 en cancha de Godoy Cruz (tantos de Zuvialde y Palazzo), el Granate consiguió el mismo resultado en la vuelta con dos tantos de Ramón Cabrero y se impuso 4-3 en los penales. Luego, el conjunto de Buenos Aires sería eliminado por Racing Club. Copa Argentina 1970

ATLÉTICO PALMIRA (3): Camargo; Traverso, Allende, Zuvialde, Dubrowszczyk; Roldán, León, Schanz; Bricco, Palazzo, Salguero. DT: Jorge Julio.

INDEPENDIENTE (1): Trucchia; Mírcoli, Monges, Figueroa, Pavoni; Raimondo, Tardivo, Cirrincione; Maglioni, R.Adorno, Tarabini. DT: Manuel Giúdice. Estadio: “Feliciano Gambarte”

4 de marzo de 1926: Nace Pascual Pèrez, mendocino, el primer boxeador argentino campeòn del mundo. Con un total de 84 victorias de 92 combates a lo largo de su carrera profesional, 57 de ellos por KO, Pascualito, fue uno de los mejores púgiles en la categoría de peso pluma de todos los tiempos. Fue el menor de nueve hermanos de una familia cuyos padres se dedicaban a la recolección de la vid. Desde niño ayudó a éstos en sus tareas hasta que, al trasladarse la familia a Las Heras, población cercana a Rodeo de La Cruz, el joven Pascual comenzó a frecuentar un gimnasio que se encontraba en esta última localidad. Pronto comenzó a experimentar un interés creciente por el boxeo, lo que le hizo tomar la determinación de hacerse boxeador, a pesar de la negativa de sus padres. Con un par escaso de centímetros por encima del metro y medio de altura y apenas 46 o 47 kilos de peso, comenzó su carrera amateur a los 18 años. El inicio no pudo ser más fulgurante: ganó los primeros cinco combates por KO, lo que le llevó a una imparable ascensión que le hizo convertirse en campeón de su país, primero, y nada menos que campeón olímpico en los Juegos de 1948, celebrados en Londres, donde venció en la final a Spartaco Baldinelli. Su saldo como aficionado se había cerrado con 125 combates ganados y un título olímpico. El 24 de Noviembre en Japòn venciò al campeon mundial Yoshio Shirai adjudicandose por primera vez un tìtulo mundial para el boxeo argentino.

2004: Muere Walter Gómez, gran delantero uruguayo de River Plate, figura en los años ’50,a los 76 años y victima de una afección pulmonar. Había llegado proveniente de Nacional de Montevideo. Debutó en Rosario, contra Newell’s, y al minuto de juego marcó el primero de sus 75 goles en River. “El pase me lo dio Labruna —contaba Walter—. Cuando volvíamos para la mitad de cancha, Angelito me dijo: ‘Es a cuenta de todos los que vas a hacer conmigo’… La verdad es que tuve compañeros excelentes en River”.Tres vueltas olímpicas con River (52, 53, 55). En su última obra en Núñez, la mañana del 11 de diciembre de 1955, frente a Racing, eludió a dos adversarios en una baldosa, le metió un caño al tercero y la clavó en un ángulo….La hinchada le cantaba:”La gente ya ni come para ver a Walter Gómez”.