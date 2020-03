Ocurrió un 6 de marzo: El Globito lasherino en el Nacional daba que hablar

6 de marzo de 1985: Ante una multitud en el Malvinas Argentinas ( 21.159.300 australes) Huracán Las Heras derrota a San Lorenzo de Almagro 3 a 2, tras ir perdiendo 2 a 0 en el primer cuarto de hora del partido. El Globito marcha invicto en 4 partidos en su primera presentación en un torneo Nacional. Con el Ciclón habia igualado de visitante sin goles, y sería precisamente San Lorenzo el que lo eliminaría en un infartante partido jugado en Rio Cuarto (neutral) que terminó 3 a 3 y se definió por penales (Chilavert arquero del Cuervo). Pero dias antes, el domingo 3, el Globito lasherino habia vivido una situación muy particular, también en el Malvinas. Perdía 1 a 0 ante el Circulo Deportivo Nicanor Otamendi de la Liga Marplatense, cuando un sismo de una intesidad grado 5 en la escala Mercalli se sintió fuertemente en Mendoza, y obviamente asustó a todos en el Malvinas. Datos oficiales precisaban que había sido a las 19 horas, 47 minutos, 04 segundos y el epicentro en Quilpué, ciudad chilena, capital de la Provincia de Marga-Marga, en la Región de Valparaíso, ubicada en la zona oriente del área metropolitana de Valparaíso. El ondulante sismo duró casi seis minutos, se produjo el desbande de hinchas desde plateas y tribunas, el arbitro Juan Carlos Demaro decretó la interrupción del juego…. cuando lo reanudó, con mucho menos gente en la tribuna, el Globito lo dio vuelta…. y eso que faltaban solo 9 minutos para el final del partido, con goles de Miliki Moyano, Pinino Más y el Grillo Guirado…. pero volvamos al partido con San Lorenzo de Almagro ….esta es la sintesis del recordado partido que arbitró Biscay:

Huracán Las Heras (3):

Martinez, Próstamo, Bravo, Bordón, Chavero, Bachino, Berta, Gómez, Moyano, Blanco, Mas. DT: Francisco Ontiveros.

Cambios: Lucero x Moyano, Espinosa x Más.

San Lorenzo de Almagro (2)

Chilavert, Alul, Biain, Higuain, García, Insúa, Coudanhes, Rinaldi, Crespin, Perazzo, Navarro. DT: O. López – O. Caballero

C: Quinteros x Jorge Rinaldi, Madelón x Navarro.

Goles: PT: 2: Higuain (SL), 12: Perazzo (SL), 15: Bravo (HLH) 18:

Gómez (HLH)

ST: 29: Gómez (HLH)

2009: Juan Román Riquelme renuncia a la selección argentina por segunda vez. Ahora es por discrepancias con el entrenador Diego Maradona. Antes lo había hecho para no molestar a su madre con las críticas adversas. Clarin, El Pais de España y El Grafico entre otros esto titulaban.

Riquelme se enojó con Maradona y renunció a la Selección

“No tenemos los mismos códigos con el DT y no podemos trabajar juntos, se terminó un ciclo para mí”, argumentó el enganche. La semana pasada, Maradona había criticado sus últimas actuaciones en Boca.

El jugador señala que no comparte la “forma de pensar” de Maradona. El futbolista de Boca, por televisión, se despidió del equipo nacional. Antes, Diego Maradona, el técnico, había dicho, por radio, que el que renuncia “no vuelve más”. “Se terminó para mi”, dijo Román.

2017: En la 71ra edición de Regata Internacional de la Vendimia el remero del Club de Regatas La Marina, Joaquin Iwan, bate el record de pista en la especialidad 1x Single Scull, que estaba en poder de Alberto Demiddi desde el año 1.970. Dicho record era de 2:16:03, siendo el nuevo registro establecido por Iwan de 2:15:46.