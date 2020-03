Ocurrió en 7 de marzo: Día del Hincha de Racing

7 de marzo de 1999: Miles de simpatizantes de “La Academia” se congregaron en el estadio, pese a que el equipo no podía jugar por una decisión judicial. Desde entonces, todos los años se celebra esta jornada el Dia Oficial del Hincha de Racing. Al no estar habilitado para jugar la primera fecha del torneo, los hinchas “Académicos” llenan el Cilindro de Avellaneda sin que su equipo jugara.El 3 de marzo la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenaba la inmediata liquidación de los bienes de Racing, la síndico Liliana Ripoll, quien manejaba por esos tiempos los destinos de la entidad de Avellaneda, anunciaba: “Racing Asociación Civil ha dejado de existir”.Al día siguiente el juez Enrique Gorostegui, a cargo de los temas judiciales-económicos de Racing , no autorizó al equipo que dirigía en ese momento Gustavo Costas debutar en el torneo Clausura cuando la “Academia” debía jugar ante Talleres. Pese a los intentos de la dirigencia que encabezaba Lalín por cerrar ese domingo la cancha, la síndico Ripoll autorizó su apertura y más de 30 mil personas coparon el estadio Presidente Perón, pese que Racing no iba a jugar. A la hora que tenía que jugarse el partido Costas, en su función de técnico, y un grupo de jugadores de aquel tiempo (Fernando Quiroz, Pablo Michelini, Claudio Ubeda, Sergio Zanetti y Angel Morales) ingresaron a la cancha para saludar a la gente, en el momento más emocionante de la tarde. Luego de esos sucesos, ante la presión pública, la Cámara de Apelaciones platense “aclaró” su fallo, así se dio a conocer, y se autorizó a Racing a jugar por el torneo de Primera división, pese a que seguía vigente la liquidación de sus bienes.Por toda esta lucha de la gente y por haber llenado su cancha sin que el equipo juegue un 7 de marzo, se declaró esa fecha como “el día del hincha de Racing”.

1982: Boca logra una de sus más espectaculares victorias en el Monumental, al vencer a River por 5 a 1. Con 2 goles de Ricardo Gareca, dos de Córdoba y uno de Ruggeri. El gol de River, que comenzó ganando el partido lo hizo Tévez. El equipo local estuvo integrado por jugadores suplentes, porque los titulares mantenían un conflicto con el club. Los once de Boca esa tarde fueron Gatti, Lúquez, Mouzo, Ruggeri, Córdoba, Benítez, Pasucci, Zanabria, Quiroz, Gareca y Matuszyckz. Los juveniles que tuvieron que poner el pecho a las balas por conflictos internos en el club de Núñez fueron:

Montes, Savarese, Russo, Coccimano,García, Vega, Giúdice, Messina, Tévez, Alegre y Randazzo. 2012: Lionel Messi, rompe otro record al marcar 5 goles en el 7 a 1 del Barcelona sobre Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League. Los catalanes avanzaron con un resultado global ante los alemanes de 10 a 2, tras el 3 a 1 en la ida. Esa tarde la estrella del Barcelona y de la selección argentina, bate todos los récords, 5 goles en un sólo partido de Champions. Fue en la temporada 2011-2012 2007: En el año que el Ciclón volvería a ser campeón, San Lorenzo venció 3 a 0 a Boca en la “Bombonera”. Los goles fueron convertidos a los 20 minutos del primer tiempo por Ezequiel “Pocho” Lavezzi y en complemento tambien a los 20 por Gastón “La Gata” Fernández y a los 25 y Andrés “Cuqui” Silvera.