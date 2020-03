Este domingo se corre el Gran Premio Vendimia de Turf

Con la presencia de la Presidenta del Intituto Provincial de Juego y Casinos, señora Ida Lopez, acompañada de autoridades del Instituto y el hipodromo y profesionales de los caballos participantes, se lanzo la edicion 2020 de una las carreras mas antuguas del calendario anual, que se disputara el domingo en la catedral. El historial del Vendimia sigue sumando paginas.

Sebastián Cutugno en su página “Alma Burrera” bajo el título “Hacen cola para bajar al maestro” escribe:

Si venis de ganar el Dupuy (ademas sos titular del Laffue), sin dudas vas a ser el caballo a vencer en el Vendimia. Pero Elmaestrodelarte (foto), de el se trata, no la tiene servida. Todo lo contrario, en un Vendimia de lo mejor de la ultima decada, debera esmerarse ante verdaderos pesos pesados que le salen al cruce. A ver, repasemos rapidamente: Que Vaiven, que siempre da batalla; Cat’s Away que, si le borras la ultima, mete miedo; Sioropaluk, un riocuartense con la marca del “Cholo” Zabala en el orillo; The Last Ilusion, quizas el gran lance de la carrera; el cordobes In Your Honor, segundo en el Batalla tucumano y ganador del Aniversario de Rio Cuarto; Brujita Lizardi, una potranca mas que brava; Pulpinello, duro como el pedernal; Will Smith, Atlas Again (en yunta con el candidato, que gano el Dupuy el año pasado), Distinguido Dubai o….¡cualquiera!, en una carrera para poner en un cuadro. Pero no solo de Vendimia vive el hombre: diez turnos a partir de media mañana, tres clasicos mas, el debut de los potrilllos y dos cuadreras que parten la tierra. Anda reservando localidades. Ah, la entrada es gratuita



1ra – Premio “Jockey Club de San Juan”

1.400 metros – 10.00

1 Catch The Hussy

2 Victoria Prince

3 Bonifatia

4 Trip to Veneza

5 Morocha Trunfal

6 Gracias a la Vida

7 Malvon

8 (Agnella

8a (Prada Girl

9 Mama Inca

10 Summer Days

11 Miss Barcelonetta

2da – Premio “Hipodromo La Punta

1400 metros – 10.30

1 Urban Legend

2 Vasco Exitoso

3 Emerald Asia

4 Brannister

5 Stevie Santi

6 Poder Secreto

7 Tufilaro

8 Bruneti

9 Dr. Aldeano

10 Golden Palace

11 Doctor de Ley

12 Bragañon

13 Bad And Glory

14 Ozpetek 3ra – Clasico “Munucipalidad de Junin”

350 metros

1 Anchiano

2 Valentina

3 Serena (SPC Velezina)

4 Diamante SPC Dia del Niño)

5 Fina Estsmpa

6 Malena

7 Volver a Verte

8 Monito (SPC Mascherano Catcher)

9 Don Chano 4ta – Premio “Casino de Mendoza”

1200 metros – 12.10

1 Sailor Moon

2 Aguas Turbias

3 Weekend Ideal

4 Macabet

5 (Lucy Liuu

5a (Luna Chupica

6 Ultrs Civilisn

7 Mariavira

8 Emma County 5ta – Premio “Direccion Provincial de Vialidad” – 1200 metros – 12.50

1 Design D’ Autore

2 Midnight Club

3 Optimist Boy

4 Alegi

5 Meneao Rye

6 Penucho

7 Halo Mars

8 Intencionador

9 Che Pistero

10 (World Famous

10a (Sanglers

11 Master Genius 6ta – Clasico Iniciacion/Copa UTTA-OSPAT” – 600 metros – 13.40

1 Honor de Leon

2 Zambahera

3 Benedetto Scat

4 The Prime Recit

5 Looking Down

6 Ice Tea

7 Storm Hero

8 Havana Club

9 La Barbieri

10 Fai Tu

11 Rapadito 7ta – Clasico “Reina Nacional de la Vendimia” – 1100 metros – 14.30

1 Evo Santiaguito

2 Stay Vestido

3 Dona Embruja

4 Correme Vos

5 The Country

6 (View on The Top

6a (Fire Strike

7 Doral Seattle

8 (Wells Dubai

8a (Señor Enamorado

9 Mar Honour

10 Tempano Sam

11 Elkhabar

12 (Forli Day

12a (Juguete Argentino

13 Xucatan 8va – Clasico “Reina de la Vendimia de La Paz/Sr. Diego Cruz” – 300 metros 15.30

1 Don Cacho

2 Ultimo Cuadrero

3 Chaman

4 Catrina

5 Manso Amigo 9na – Clasico “Vendimia” – 2200 metros 17.00

1 Per Piacere

2 Que Vaiven

3 (Pindariano

3a (Cat’s Away

4 More Easy

5 Sioropaluk

6 The Last Ilusion

7 In Your Honor

8 Brujita Lizardi

9 Seattle Bar

10 Distinguido Dubai

11 Pulpinello

12 Preciado Icon

13 (Atlas Again

13a (Elmaestrodelarte

14 Will Smith 10ma – Clasico “Gobierno de Mendoza/

Copa Municipalidad de Godoy Cruz”

1600 metros – 18.00

1 Jondalar

2 Copador Holiday

3 Estasdista Rate

4 Orpor

5 Sebi Moro

6 India Clasica

7 Torontiño

8 King Ruler

9 Animal Instinct

10 Marcus Traianus

Fotos: German Lledo