Coronavirus: las agencias de viajes no cobran penalidades por cancelaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido restricciones de viajes ya que, en la mayoría de los países, el riesgo de contraer coronavirus es muy bajo y el 95% de los casos confirmados se concentran en China.

En este contexto son muchos los hoteles y aerolíneas que están flexibilizando su política de reprogramación y, en algunos casos, cancelaciones particularmente en los destinos más complicados como China e Italia.

Es importante destacar que las agencias de viajes y turismo no son las responsables de las políticas de cancelaciones y reprogramaciones, no son quienes cobran penalidades, sino que las agencias son gestores intermediarios. Cualquier penalidad que se cobre está vinculada a las políticas de cancelaciones y reprogramaciones que dependen exclusivamente de las compañías aéreas, hoteles y demás proveedores directos del servicio, no de las agencias de viajes y turismo.

