Confirmaron el primer caso de coronavirus en San Luis

Se trata de una paciente de 43 años que había viajado a España. Esta internada desde el sábado en el Hospital San Luis. Hoy el Instituto Malbran confirmó que la muestra dio positivo para Coronavirus. Es el primer caso confirmado en cuyo.

“El día sábado en que se activó el protocolo en horas de la tarde con una paciente que regresó al país el día 24 de febrero con comienzo los síntomas el último viernes. El día sábado se activa el protocolo en la guardia central del Hospital San Luis. La paciente se encuentra internada y nada partir de ese momento” sostuvo la directora del Hospital San Luis, María José Zangla.

Zangla indicó que “la muestra respiratoria salió el día sábado y llegó el día domingo a las 14 al Instituto Malbran y hoy, en la primera hora de la tarde, nos confirman la positividad del caso. La paciente se encuentra bien, desde hace más de 24horas a febril, sin criterio clínico de internación pero con un criterio epidemiológico que lo principio la sospecha del caso y la confirmación del caso”.

La directora del Hospital sostuvo que “se está trabajando con los contactos, los contactos estrecho se consideran aquellos desde el comienzo de los síntomas, en el caso de esta paciente desde el comienzo de los síntomas del día viernes son dos contactos estrecho los cuales están en aislamiento domiciliario estricto”.

“Es muy importante en esta etapa de situación epidemiológica, en la cuál lo más importante es mantener y buscar los casos sospechoso, es a la en la concientización de la sociedad. Todo aquella persona que ha estado en países donde hay circulación activa del virus, principalmente Europa y ahora está aumentando Estados Unidos, es que mantengan el reclutamiento domiciliario por 14 días. Que no vayan a lugares dónde hay gran cantidad de público, no vayan a ninguna evento si no que durante 14 días se mantenga en su domicilio todos aquellos que son asintomáticos y los sintomático los llamen al 107 o concurran a una guardia” concluyó Zangla.