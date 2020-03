La Universidad Maza postergó y suspendió actividades por coronavirus

Las autoridades de la Universidad Maza, siguiendo el plan de contingencias y el manual de procedimientos vigentes, y luego de la reunión mantenida con vicerrectores, decanos, secretarios académicos y directores de carreras; han determinado la postergación/suspensión de actividades académicas, de extensión y culturales que, por su naturaleza, reúnan a muchas personas en espacios cerrados.

La postergación/suspensión está prevista desde el jueves 12 al sábado 21 de marzo de 2020, inclusive.

El miércoles 25 de marzo de 2020 se reanudarán las actividades con normalidad.

El objetivo de esta medida excepcional es optimizar las medidas de higiene, seguridad y bioseguridad correspondientes, recordar y fortalecer en todo el personal estas disposiciones que son necesarias e imprescindibles para la PROMOCIÓN de la salud y la PREVENCIÓN de enfermedades, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual.

Por lo tanto:

SOLAMENTE se posterga para el miércoles 25 de marzo de 2020 en los horarios habituales: el inicio de clases de PRIMER AÑO de todas las carreras de la Universidad Maza.

La postergación es válida para TODAS LAS SEDES (Sur, Valle de Uco, Norte, Este y Gran Mendoza).

Los estudiantes con beca de ayuda económica NO deben asistir hasta el reinicio de las actividades.

La suspensión NO AFECTA al Campo de Deportes.

Las MESAS DE EXÁMENES correspondientes al 3er turno del período febrero – marzo 2020 se tomarán con absoluta normalidad del 12 de marzo al 18 de marzo (excepto lo indicado en comunicado de VIE 001/2020, ver anexo).

PREUNIVERSITARIO: se suspenden jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2020.

COLEGIO SECUNDARIO:

Se suspende el dictado de clases presenciales desde el jueves 12 al sábado 21 de marzo de 2020, inclusive, con el mismo objetivo expresado anteriormente (optimizar las medidas de seguridad e higiene y bioseguridad…).

LOS DOCENTES del Colegio Secundario deben acudir a sus lugares de trabajo normalmente.

El Colegio reanudará sus actividades con normalidad el miércoles 25 de marzo de 2020.

Con el fin de no interrumpir el proceso de aprendizaje los estudiantes recibirán contenidos y material de estudio de manera digital.

Ante cualquier duda comunicarse con los Decanatos y directores de Sedes quienes, en caso de no poder responderla, la derivarán al vicerrectorado correspondiente.

Como se ha expresado reiteradamente se solicita a la Comunidad UMaza que se mantenga informada a través de Comunicados Institucionales Oficiales, Blog del Rector y Blog de Universidad Saludable.

Nota: el Comité de Seguridad y el Comité de Crisis de Universidad Maza se encuentran en sesión permanente para cualquier consulta de parte de nuestra comunidad.