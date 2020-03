Suarez anunció medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus

En primer lugar, el Gobernador destacó que Mendoza no tiene casos y que estas acciones son para cuidar a la población de una eventual propagación del virus. Desde el Gobierno se suspenden todos los eventos masivos, se pide cumplir con el autoaislamiento, se intensifican los controles sanitarios en las fronteras de la provincia, se habilita, a partir de mañana, el 0 800 800 26843 como medio de contacto para consultas y no se suspenden las clases.

El Gobernador Rodolfo Suarez, junto a las ministras de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, y de Turismo y Cultura, Mariana Juri, informaron acerca de una serie de medidas para prevenir la circulación del virus COVID-19.

Entre los presentes, también estuvieron el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; la subsecretaria de Planificación y Coberturas Sanitarias, Mariana Álvarez; el presidente del Iscamen, Alejandro Molero, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Mendoza no tiene casos de coronavirus

En el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el Gobernador aclaró que las medidas se tomaron ante la “responsabilidad de cuidar la salud de mendocinas y mendocinos”, e inmediatamente aclaró que en Mendoza “no hay ningún caso de coronavirus”. Suarez detalló una serie de medidas preventivas que estima que “hoy es el momento oportuno para tomarlas. En la provincia estamos en una etapa de prevención, para no tener circulación sostenida. Esta etapa busca la detección temprana de personas con casos sospechosos”.

Suspensión de eventos masivos

Por ende, el Gobierno provincial ha dispuesto: “Suspender o restringir todo evento masivo a desarrollarse en la provincia, ante la eventualidad de que el virus se puede propagar en forma masiva y esto será por tiempo indeterminado”.

No se verán resentidos los salarios de los empleados que deban autoaislarse

“Vamos a ir monitoreando hora a hora, día a día, y acompañando las disposiciones tomadas por el Gobierno nacional, como es el aislamiento de personas que vienen del extranjero. Maestros, alumnos y empleados del sector público y del privado no van a sufrir restricción de salarios ni se les quitará el presentismo, ni el ítem aula, en el caso de los docentes, ni correrán las faltas, en el caso de los alumnos”, comentó Suarez.

No se suspenden las clases

“Vamos a ir viendo la evolución día a día y en todo caso tomaremos una decisión al respecto. Hoy no se justifica suspender la clases, sí hemos extremado las medidas de limpieza y desinfección en todos los establecimientos educativos”, subrayó el Gobernador.

Autoaislamiento obligatorio

En cuanto a las personas procedentes de los países con circulación permanente de coronavirus, la ministra de Salud, Ana María Nadal, explicó que “el tiempo de aislamiento se cuenta desde el día en que la persona llega al país. Son 14 días. Los países de circulación sostenida de coronavirus determinados hasta el momento son China, Japón, Corea del Sur, Irán, EEUU, Francia, España e Italia. Son las personas que provengan de esos lugares las que tienen que aislarse en sus hogares”.

“Apelamos a la responsabilidad de autoaislarse. Quedarse en las casas y generar cuidados con el entorno familiar directo y también proteger a sus familiares. Estamos hablando de casos posibles de coronavirus, no sospechas. Son casos con riesgo de haberse contagiado la enfermedad. En esos casos, hay que hacer el aislamiento”, dijo la ministra.

“El 0800 es también para que comuniquen los casos en los que no cumple con las medidas preventivas. A las familias de las personas que se autoaislen se les recomienda el lavado de manos permanente, no estar cerca de la persona, no besarla, limpiar las superficies que hay en el hogar y ventilar los ambiente. Ellos no tienen que aislarse, pero sí implementar esos cuidados”, resaltó la funcionaria del área.

La detección temprana, el aislamiento y la vigilancia epidemiológica de los contactos es la clave para evitar la propagación del virus. “Seguimos en esta etapa de contención con los efectores de referencia. Hay un teléfono de guardia técnico de Epidemiología en el que los médicos consultan los casos que van apareciendo”, explicó Nadal.

“El 0800 que habilitamos mañana tiene que ver con información en general. Se ha capacitado a los telefonistas para evacuar las dudas de la población y también que avisen de las personas que deberían estar en aislamiento y no lo cumplen para que disparemos medidas de control”, aclararon desde la cartera de Salud.

Además, Nadal comentó que “el Malbrán está avaluando enviar los reactivos a las provincias, puesto que la Provincia no está en situación de comprarlos”.

Multas para quienes no cumplan

A su vez, aclaró que “las medidas tomadas por la Nación comprenden multas muy fuertes para quienes no cumplan con estas disposiciones. No tiene que quedarse toda la familia sino solo las personas que hayan viajado”.

Controles de sanidad en todas las fronteras de la provincia

Respecto del trabajo de Sanidad de Frontera, Suarez resaltó: “También hemos dispuesto la implementación de controles en el paso a Chile por parte del Senasa y en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. El Iscamen, por su parte, en el Arco Desaguadero, realizará un control sanitario a través del cual se va a detener a cada vehículo que ingrese a la provincia, se le hará llenar al conductor una declaración jurada y se le entregará un instructivo con recomendaciones sobre la enfermedad. En caso de que la gente del Iscamen detecte algún caso sospechoso, deberá informar a las autoridades sanitarias para evitar el ingreso por vía terrestre”.

Por su parte, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, destacó: “Hace varios días que venimos trabajando con el sector privado por la activación del protocolo en todos los sectores. Estamos capacitando al personal para que oriente a quienes tienen atención al público con turistas”.

Hospitales preparados para la atención

El jefe del Ejecutivo provincial explicó que los centros asistenciales responsables de atender los posibles casos serán los hospitales Central, para público en general; el Lagomaggiore, para mujeres embarazadas; el Notti, para niños, y el Schestakow, para los habitantes de Sur de la provincia. “Estos centros atenderán los casos graves -aclaró el Gobernador-. El resto de los efectores estarán para atender los casos de menor gravedad. También destinamos partidas presupuestarias para la compra de los elementos necesarios”.

Capacitación a enfermeros y reactivos para la provincia

Suarez también explicó que se está capacitando a enfermeros del sistema de Salud provincial y además se está gestionando la posibilidad de traer reactivos a la provincia para poder detectar los casos aquí y “no tener que esperar los resultados que enviamos a Buenos Aires”.

Otras de las medidas tomadas por la gestión consiste en la creación de “un comité de expertos de distintas especialidades para que día a día analicen los temas de coyuntura. Está compuesto por muchos especialistas del sector público y del sector privado de salud. Aprovecho para agradecer a los expertos que se están ofreciendo para participar del mismo”, destacó el mandatario.

Nuevo medio para comunicarse: 0800 800 26843

“Desde mañana, estará a disposición de la población el 0800 800 covid, donde todos van a poder consultar las dudas de los casos y denunciar para que el sistema de salud active los protocolos correspondientes”, dijo Suarez.

El mandatario provincial también informó sobre la creación de un “Comité interministerial para monitorear lo que está ocurriendo minuto a minuto. Por supuesto que van a participar las ministras Nadal y Juri”, dijo, y agregó: “Vamos a implementar la limitación de visitas a geriátricos, donde está la población con mayor vulnerabilidad”.

Extremar las medidas de prevención

“Sobre todo queremos llevar tranquilidad a los mendocinos, apelamos a la ciudadanía. Sabemos que la situación es grave y es fundamental que tomemos conciencia y sobre todo tomemos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con el lavado de manos, cubrirse con el pliegue del codo al estornudar o toser, higienizar los celulares y ventilar los ambientes. Mendoza no tiene casos hasta el momento y queremos hacer todos los esfuerzos para cuidar a la población y queremos que la gente no tenga dudas respecto a las medidas que hemos tomado”, enfatizó el mandatario.

Actividades suspendidas

Los eventos deportivos se pueden realizar pero no con público, este es el caso del partido que disputarán Boca y Godoy Cruz próximamente.

La Media Maratón que realiza la Municipalidad de Mendoza también queda suspendida. Asimismo, se está en contacto con los productores de Vendimia para Todos para la suspensión. Ambos eventos son parte de la agenda de este fin de semana.

“Se trata de todo evento de concurrencia masiva que puede ser propicio para la propagación del virus”, afirmó Suarez, y comentó que en el caso de los eventos privados, como casamientos o cumpleaños, queda a consideración de cada organizador si lo realiza o no, ya que no son masivos ni presentan alto riesgo.

Sobre el resto de actividades, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, explicó: “Vamos a ir evaluando cada uno de los eventos de acuerdo a los que nos indiquen las autoridades sanitarias”.