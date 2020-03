Hasta acá sí se juega Godoy Cruz – Boca, como aperitivo las reservas empataron sin goles en Coquimbito

Godoy Cruz – Boca, es un culebrón del que no se sabe cual es el último capítulo. Para despejar dudas pero sin poder asegurar final, el partido se juega sin público y restricción máxima incluso para la prensa, ya que a las 20 en el Malvinas Argentinas solo estará la gente que televisa el partido, y los departamentos de prensa de ambas instituciones que serán las encargadas de proveer el material – llámese fotos o declaraciones- al resto de los colegas.

La decisión de River de no jugar su partido en el Monumental frente a Atlético Tucumán fue el disparador para que se especulara que lo mismo iba a pasar en Mendoza con Godoy Cruz – Boca, pero por el momento no hubo ninguna novedad en contrario, a pesar que aseguran que la dirigencia y aun los planteles del Tomba y el Xeneize analizaban anoche la conveniencia o no de jugar este partido. Incluso habría habido un llamado de un jugador de River a los capitanes para que no se presentaran esta noche a jugar en el Malvinas.

En lo estrictamente futbolístico, Mario Sciacqua, DT de Godoy Cruz ya dio la lista de concentrados y el equipo tilular sería: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco; Marcelo Herrera, Danilo Ortiz, Christian Almeida; Marcelo Freites, Wilder Cartagena, Fabián Henríquez, Gabriel Alanís; Tomás Badaloni y Juan Brunetta. Por su parte Miguel Angel Russo, su colega de Boca habría dispuesto cinco cambios respecto al equipo que se coronó campeón de la Superliga hace exactamente una semana atrás y Boca saldría a la cancha con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Júnior Alonso, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Guillermo Fernández, Agustín Obando; Emmanuel Reynoso y Wanchope Ábila.

El plantel xeneize llegó anoche a Mendoza, y contra lo que se acostumbra los jugadores no tomaron contacto con el público para las tradicionales selfies o autógrafos, es más, se le habia pedido a los fanáticos no acercarse ni al hotel ni antes al Aeropuerto, aunque igualmente, aunque en un número inferior a lo que ocurre habitualmente fueron a saludar a los campeones.

El árbitro del partido será Darío Herrera.

Jugaron las reservas.

Por la primera fecha de la Copa Superliga, la Reserva de Godoy Cruz recibió a su par de Boca en Coquimbito. El encuentro terminó igualado sin goles, pero el Expreso hizo méritos para quedarse con el triunfo.

Durante todo el partido, Godoy Cruz fue protagonista y el juego tomó la impronta que el local quiso darle, ante un rival que en ningún momento pudo entrar en sintonía. Sin embargo, al Tomba no pudo capitalizar las aproximaciones que tuvo y por eso se quedó solo con un punto.

Lo más alto del Expreso pasó por los pies de Ezequiel Bullaude que, buscando volver a tener continuidad, tomó las riendas del encuentro y fue determinando tanto en la generación de juego y el ataque, como también en el retroceso, para marcar y recuperar.

Con un sabor agridulce, debido a que jugó un gran partido pero no pudo cerrar una victoria, el Tomba sumó en la primera fecha de la competencia.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0

Bolado; Barone, Arturia, Rodríguez, Pereyra; Leyes, Abrego, Burgoa, Bullaude, Ferro y Pipistrelli. / Cambios: García por Pipistrelli y Ulariaga por Ferro

Boca Juniors: 0

Bustillos, Mancuso, Gianpaoli, Valentini, Sandez, Medina, Alvariño, Balardino, Varela, Zeballos y Vázquez./ Cambios: Roldán por Vazquez y Molinas por Alvariño.

Info y fotos del partido de reserva. Prensa Godoy Cruz