Ocurrió un 14 de marzo: Al “Cholo” Gonzalez le “robaban” la pelea por el título mundial

14 de marzo de 1979: Manuel “Cholo” Gonzalez sufre un verdadero despojo en la pelea por el título mundial de los mediano juniors de la Asociación Mundial de Box en Japón ante el local Mashahi Kudo.El natural de Rodeo del Medio hubiera sido el cuarto boxeador mendocino campeón del mundo despues de Pascual Pérez, Nicolino Locche y Hugo Corro, pero en un fallo escandaloso las tarjetas de los jurados le dieron por ganador al que era campeón vigente, uno por un punto,otro por dos y el restante empatada. El periodismo especializado -no solo argentino- presente en el Kuramae Sumo de Tokyo tenían en sus tarjetas una ventaja de entre tres y cuatro puntos en favor del mendocino. Hasta el propio veedor de la AMB decía que el Cholo había ganado 10 de los 15 rounds y que elevaría un informe. Tito Lectoure hablaba de “robo” e inmediata revancha…. no fue igual y tambien tiene su historia. La primer pelea comenzó a las 7.45 y fue transmitida por radio (Elevediez) y televisión (Canal 7)Fue una de esas peleas que el aficionado califica de “afano” “Fue el fallo más amargo de toda mi campaña porque me dieron por perdida una pelea que había ganado. Con claridad, con autoridad, dominando el centro del ring y manejando el combate desde el cuarto round con mi izquierda en punta. Por lo menos tenía cuatro puntos de ventaja. Me dolió mucho más que si hubiera perdido por paliza. Después del fallo no podía creer lo que me habían hecho hasta que tomé conciencia del ambiente que rodea el boxeo y me di cuenta de que todo era posible. “A mi me quitaron una ilusión, me robaron un sueño, me estafaron y me despojaron del título mundial que había logrado en buena ley” decía el “Cholo” Gonzalez,un campeón sin corona.

2018: River Plate gana la Supercopa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas derrotando a Boca 2 a 0 con goles de “Pity” Martínez, de penal, e Ignacio Scocco. Los de Guillermo Barros Schellotto habían ganado la Superliga y los de Marcelo Gallardo la Copa Argentina. No jugaban una final por un título desde 1976, cuando se impuso Boca 1 a 0 con gol de Suñé. El año sería netamente favorable a los de la banda roja en el superclásico ganandole la final a su clásico adversario la Copa Libertadores disputada en el Santiago Bernabeu. 1955: Nacimiento de Daniel Ricardo Bertoni, campeón mundial en Argentina 78. Como jugador pasó por Quilmes, Independiente, Sevilla de España y Fiorentina. y Nápoli de Italia.Nació en Bahía Blanca. Bertoni fue un delantero de gran vocación ofensiva, temible remate, hábil, veloz, goleador. Su larga sociedad con Ricardo Bochini construyo en Independiente, en base a toques y paredes, innumerables momentos para el recuerdo del mejor fútbol argentino. Comenzó en Quilmes y pasó a Independiente donde entre 1973 y 1978 ganó tres veces la Libertadores, una Intercontinental y fue campeón mundial en 1978. En 1980 fue transferido al Sevilla y de allí a Italia donde triunfó en la Florentina, el Napoli y el Udinese.