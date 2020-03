Todo listo para el 1° Gran Premio de la Patagonia ‘Ciudad de Puerto Montt’

– Los organizadores cuentan las horas para que el Gran Premiode la Patagonia “Ciudad de Puerto Montt” vea la luz en el sur de Chile. El evento ciclista, de

categoría UCI 1.2, hará su estreno en el calendario internacional el próximo domingo 15 de marzo,desde las 10.05 horas (horario local).

“El recorrido tiene la espectacularidad que toda gran clásica merece”, comentó el director de la

carrera, Sergio Gili, acerca del trazado de 12.6 kilómetros que se celebrará en la capital de la Región

de Los Lagos. “Tiene planos, subidas, es muy técnico. Las habilidades van a jugar un papel

fundamental, además de la potencia que van a mostrar los escaladores”, añadió Gili, quien expresó

que se girará en once ocasiones al circuito, completando 138.6 kilómetros.

La jornada partirá desde la Municipalidad de Puerto Montt, para luego encarar la Costanera en

dirección a Playa Pelluco. Antes de llegar a la Torre Mirador, se retomará por la vía contraria, girando

a la derecha por calle Río Puelche. Apenas viren, iniciarán un ascenso de 1.7 kilómetros, que incluirá

700 metros finales al 7%, coronando la meta de montaña sobre la subida del Viaducto. Tras ello,

alcanzarán la rotonda Presidente Ibañez y regresarán por la vía contraria, dirigiéndose por Lomos

de Toro hasta Carretera Austral y regresando al punto de partida.

Con dos metas sprints y dos metas de montaña, se espera mucha actividad entre los 15 equipos

participantes. El pelotón reunirá gran calidad, destacando cuatro escuadras Continentales y dos

Selecciones Nacionales. Además, los siete combinados chilenos intentarán aprovechar la

oportunidad de mostrarse en la vitrina internacional y dejarse ver ante los conjuntos extranjeros.

Entre los candidatos a llevarse la victoria el próximo domingo resaltan el español Óscar Sevilla

(Team Medellín), último campeón de la Vuelta Ciclista a Chiloé; el brasileño Alessandro Ferreira

Guimarães (SME Ribeirão Preto), el argentino Juan Pablo Dotti (SEP San Juan), el guatemalteco Julio

Padilla (Selección de Guatemala), el mexicano Ignacio Prado (Canel’s Zero Uno Mavic), el

colombiano Fabio Duarte (Team Medellín), el ecuatoriano Jorge Montenegro (Movistar Team

Ecuador) o los chilenos Adrián Alvarado (Melipulli Resiter Puerto Montt), Matías Arriagada (Tus Bus

Starken) y Pablo Alarcón (Canel’s Zero Uno Mavic).

Descripción del evento

Artículo N° 1.- Organización.

El Gran Premio de la Patagonia – Ciudad de Puerto Montt, es organizada por el Club deportivo

Ciclistas de Castro, cuya dirección es:O’Higgins415 departamento 11b, Castro, e-mail

[email protected] Es propiedad exclusiva del Club Deportivo Ciclistas de Castro

y los derechos de explotación comercial son del mismo.

El Gran Premio de la Patagonia Ciudad de Puerto Montt se corre bajo la reglamentación de la Unión

Ciclista Internacional (UCI), y con las siguientes disposiciones particulares, debidamente aprobadas.

El Director General de la Carrera es Pablo Haeger, presidente del Club, cuyo contacto será teléfono

N° +56984284596. El Gran Premio de la Patagonia, Categoría: Elite, UCI. Clase: 1.2, se realizará el

15 de Marzo de 2020. Inscrita en el Calendario Internacional UCI, América Tour.

Nuestro lugar de alojamiento y comida para todos días será el Hotel Diego de Almagro, ubicado en

la calle Ejército N° 516, Puerto Montt, Región de Los Lagos. Teléfono +56652320200.

Si bien, la estación en que se desarrolla la competencia es verano, recomendamos traer de todas

maneras, chubasqueros y equipamiento para la lluvia.

Recorrido Oficial

Fecha Ciudad Tipo Km totales

15/3/19 Puerto Montt Circuito 138,6

Listado de inscriptos

1 SEVILLA, Óscar (ESP) 11 ALVARADO TENEB, Adrián (CHI) 21 MONTENEGRO, Jorge (ECU)

2 DUARTE, Fabio (COL) 12 SCHEIHING C., Hardy (CHI) 22 NAVARRETE, Segundo (ECU)

3 ROLDÁN, Weimar (COL) 13 BUSTAMANTE A., Germán (CHI) 23 CUASQUER, Cleber (ECU)

4 SÁNCHEZ, Brayan (COL) 14 HRDINA G., Víctor (CHI) 24 CAICEDO, Sebastián D. (ECU)

5 HERNÁNDEZ, José (COL) 15 GUTIÉRREZ C., Benjamín (CHI) 25 YAGUARO, Isaac (VEN)

6 OYOLA, Robigzon (COL) 16 OJEDA OJEDA, Patricio (CHI) 26 TORO, Cristian (ECU)

31 REYES, Felipe (CHI) 41 SANTOS Moreno, Efrén (MEX) 51 CABRERA F., Nicolás (CHI)

32 DONOSO, Ernaldo (CHI) 42 ORDOÑEZ C., Santiago (COL) 52 FLORES C., Jhorman (VEN)

33 SEPÚLVEDA, Fernando (CHI) 43 PRADO, Ignacio de Jesús (MEX) 53 LÓPEZ M., Rafael (CHI)

34 VEJAR, Juan (CHI) 44 ROSALES, Juan Francisco (MEX) 54 MORALES Á., Alejandro (CHI)

35 AUTRÁN, José (CHI) 45 ALARCÓN, Pablo Andrés (CHI) 55 SALINAS C., Néstor (CHI)

36 OLIVOS, Esteban (CHI) 46 MORALES M., Jesús (MEX) 56 LUGO T., Franklin (VEN)

61 DOTTI, Juan Pablo (ARG) 71 PONCE M., Christopher (CHI) 81 FERREIRA G., Alessandro (BRA)

62 TOLOZA, Efraín (ARG) 72 EGUIGUREN V., Gonzalo (CHI) 82 DA SILVA B., Matheus (BRA)

63 COBARRUBIA, Leonardo (ARG) 73 DECAR, Jacob Thomas (CHI) 83 FINKLER, Leonardo H. (BRA)

64 LISA, Matías (ARG) 74 ALESSANDRINI, Luis F. (CHI) 84 VOLPATO, Pedro G. (BRA)

65 DURÁN, Alejandro (ARG) 75 LIRA E., Juan Cristóbal (CHI) 85 BRITO, Felipe A. (BRA)

66 ÁLVAREZ, Darío (ARG) 76 BELTRÁN S., Guillermo (CHI) 86 NASCIMENTO, Marcos L. (BRA)

91 ARRIAGADA, Matías (CHI) 101 RODAS, Manuel (GUA) 111 VERGARA, Nicolás Ignacio (CHI)

92 TAPIA, Alexis (CHI) 102 AJPACAJÁ, Alfredo (GUA) 112 GALVEZ, Pablo (CHI)

93 GONZÁLEZ, Simón (CHI) 103 PADILLA, Julio (GUA) 113 ZÚÑIGA DÍAS, Gerson (CHI)

94 ZÚÑIGA, Paul (CHI) 104 MONTERROSO, Dorian (GUA) 114 FLORES, Juan Gabriel (CHI)

95 GÓMEZ, Pablo (CHI) 105 CANASTUJ, José (GUA) 115 GARCÍA RIVERA, Claudio (CHI)

96 PAREDES, Abraham (CHI) 106 VASQUEZ, Mardoqueo (GUA) 116 GUZMÁN O., Jonathan (CHI)

121 CASTELBLANCO, Jorge (PAN) 131 PEÑALOZA YAÑEZ, Felipe (CHI) 141 LACHANCE, Jean Michel (CAN)

122 JURADO, Christofer R. (PAN) 132 CABRERA T., Antonio (CHI) 142 MORRIS, Zack (CAN)*

123 SAMUDIO, Carlos Ariel (PAN) 133 FERREIRA G., Diego (CHI) 143 JEAN, Michel (CAN)

124 ARCHIBOLD, Franklin (PAN) 134 WALKER G., Nicanor (CHI) 144 SYLVESTRE-WILLIAMS, David (CAN)

125 RODRÍGUEZ, Maycol A. (PAN) 135 ÁLVAREZ P, Pablo (CHI) 145 LEITHNER, Daniel (GER)

126 STRAH MÉNDEZ, Álex (PAN) 136 LEÓN DÍAZ, Nicolás (CHI) 146 GOODFELLOW, William (CAN)

Contacto de prensa: Franco Xavier Videla / +54 9 261 575 5473 / [email protected]