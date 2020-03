Ocurrió un 15 de marzo, muere en una carrera Eusebio Marcilla el Caballero del camino

15 de marzo de 1953 – Eusebio Marcilla “El caballero del camino”, perdió el control de su máquina y se mató en la ruta provincial 11, cerca del empalme a Esperanza, cuando disputaba la Vuelta de Santa Fe. Marcilla fue uno de los grandes pilotos en la “Época de Oro” del Turismo Carretera.

1891: Marineros ingleses fundaron el Lomas Athletic Club. Fue uno de los equipos más ganadores en los inicios del fútbol argentino. Obtuvo cinco torneos en la era Amateur: en 1893, 1894, 1895, 1897 y 1898. El equipo del Sur ganó el torneo de 1893, organizado por la Argentine Association Football League creada en febrero de ese año. En la institución ya no se practica el fútbol.Era tan poderoso a tal punto que, en 1896, el campeón del certamen fue Lomas Academy, su equipo “B”. En 1893 ganó su primer titulo, todavía no existían Boca, River, Independiente, Racing ni San Lorenzo, los denominados “cinco grandes” del fútbol argentino. El deporte más popular de nuestro país aún no se practicaba de manera profesional. Mucho menos que eso: recién comenzaba a dar sus primeros pasos. Si bien en 1891 ya se había disputado un torneo que concluyó con una corona compartida entre Saint Andrew’s y Old Caledonians, éste había sido organizado por la Argentine Association Football League, entidad rectora que tuvo sólo un año de vida. Después de su disolución, el deportista y educador escocés Alexander Watson Hutton creó una nueva asociación con el mismo nombre el 21 de febrero de 1893, que con el tiempo se transformaría en la actual Asociación del Fútbol Argentino por lo que puede decirse que el primer campeón del futbol argentino fue Lomas.

1991: Por la primera fase de la Copa Libertadores de América Boca cae derrotado por Oriente Petrolero en Bolivia 1 a 0. La revancha se jugó el viernes 5 de Abril de 1991 en la mismísima Bombonera. Los “xeneizes” tenían la chance de ganar el partido y liderar el grupo o empatar y clasificarse segundos junto al equipo boliviano, pero sabiendo que con esta última opción dejaban afuera de la copa a su archirrival River Plate ya que compartían todos el mismo grupo y estaban con similar puntaje. Empataron 0 a 0 en un partido aburridísimo y casi sin situaciones de gol, impidiendo a River de clasificarse a la próxima etapa y provocándole una nueva frustración a nivel continental.Por conveniencia de ambos ya desde el inicio estaba implícito el resultado, los jugadores de ambos equipos no atinaban a cruzar la mitad de cancha y a medida que pasaba el tiempo se iban conformando mas con el empate.

1970: Peñarol de Uruguay vence a Valencia FC de Venezuela por 11 goles a 2, en el partido con más goles en la historia de Copa Libertadores-

1938 – Primer triunfo de un equipo argentino sobre uno norteamericano. En el Luna Park, el combinado de la Asociación Buenos Aires vence al de la Unión Atlética Amateur, por 46 a 33.