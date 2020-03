FADEP volvió a ganarle a San Martín en Montecaseros

Nuevo enfrentamiento de dos candidatos a quedarse con la clasificación en su grupo en el Regional Amateur, San Martin por historia, FADEP por ser el campeón de la Liga mendocino, los que pasaron de fase en el Regional Amateur dejando fuera a otro que se había reforzado convenientemente en este torneo. En la primera fase ganaron un partido cada uno haciendo valer la localía y volvieron a encontrarse en la segunda etapa del maratónico torneo, y como ocurrió en el primer enfrentamiento en Montecaseros, donde la Fundación Amigos para el Deporte hace de local, los de Sebastián Torrico volvieron a ganar, esta vez 2 a 1, y como le pasó a los Cóndores en el último partido frente a Gutierrez otra vez con un hombre menos defendieron la victoria.

El Chacarero pudo al menos llegar al empate, dos circunstancias se lo impidieron, una en el arco, Alvea tuvo una destacadísima actuación y por otra el flojo desempeño del árbitro que ignoró un claro penal en contra del albirrojo por una mano en el área que sí existió y aparentemente se la había señalado su asistente, pero en el dialogo entre los colegiados, al parecer lo que había señalado levantando el banderin es de una supuesta posición adelantada, error más error porque esta no existió y lo perjudicó a San Martin al no cobrar el penal, Claro que un penal no significa gol convertido, más como estuvo el uno de FADEP en una tarde magistral, pero la sensación de injusticia la vivieron los hombres del León.

La fecha se completa con el partido entre Sport Club Quiroga de San Rafael y Deportivo Bowen de la liga alvearense, vecinos y rivales tambien en la primera fase.

Sintesis:

FADEP: 2

Alvea, Valdez, Murcia, Silva, Federico Pérez, Reynoso, Bruno, Lucio Pérez, Sevillano, Dellarrolle y Baldacini. DT: Miguel Nievas / Cambios: Miranda x Sevillano, Arrue x Baldacini, Moyano x Reynoso.

San Martín: 1

Cebreiro, Castañeda, Lucero, Ferrero, Ruiz, Sandoval, Illanes, Pablo Rodriguez, Saucedo, Timpanaro y Gil Clarotti. DT: Lucio Ramos/ Cambios: Perialle x Sandoval, Pinea x Ruiz, Farías x Illanes.

Goles: PT: 6: Reynoso (F) / ST: Dellarrolle (F), 24: Timpanaro (SM)

Arbitro: Sebastián Márquez / Incidencias: Expulsado Pérez en FADEP / Cancha: Montecaseros