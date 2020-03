Coronavirus: el Gobierno de San Luis implementa nuevas medidas

Así lo anunció el Gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saa. Pidió a la población que cumpla con las normas que se dictan desde las áreas de salud y pidió prudencia a los ciudadanos. Además indicó que se van a adherir a todas las medidas que implemente la Nación.

Entre las nuevas medidas se establece una licencia, para uno de los padres que tengan hijos en edad escolar, hasta que dure la suspensión de clases. Esta licencias son para los agentes de la administración publica y para trabajadores del Plan Solidario. Quedan exceptuado el personal que preste servicio en áreas críticas como la salud.

Los empleados públicos que estén en los grupos de riesgo deberán presentar una declaración jurada sin necesidad de asistir a los hospitales o centros de salud, para gozar de una licencia hasta el 31 de marzo.

En el caso de los docentes deberán concurrir a los establecimientos escolares para realizar la carga de los alumnos que tienen a cargo y luego se implementará un sistema de educación a través de plataformas digitales. Se va a realizar una prueba de cómo funciona y recién allí los docentes podrán trabajar desde sus hogares. En los próximos días saldría una resolución con más detalles al respecto.

Rodríguez Saa indicó que en la provincia tiene 173 personas en aislamiento, 164 son personas que estuvieron en países con circulación del virus y el resto es por contacto estrecho. Explicó que es de migraciones les llega a las provincias un listado con aquellos que han estado en lugares de alto riesgo y se los ubica a través del ministerio de salud para ponerlos en aislamiento preventivo.

El primer mandatario pidió prudencia a la población, sostuvo que no va a haber desabastecimiento y que las personas se queden en sus hogares. “Le hemos pedido a defensa del consumidor que no esperemos que el consumidor venga a nosotros sino que nosotros salgamos a los supermercados para que se respeten los precios y se respete el abastecimiento. Van a haber en esto enormes controles y yo le transmitiría a la población que no se preocupe por esto. Nada mejor que la platita la tengan guardada”.

Rodriguez Saa, que esta dentro del grupo de riesgo, sostuvo “me cuido de sobremanera, he suspendido todas las audiencias. El día de la asamblea parlamentaria, que es el 1 de abril, en principio se va a realizar pero con la presencia solamente legisladores y muy pocos invitados especiales que será la Corte Suprema de Justicia de San Luis y algunos miembros del gabinete provincial. Se va licenciar a los empleados y se va a pedir a la gente que no concurra a la asamblea”.