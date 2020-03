Ocurrió un 17 de marzo: Boca ganaba la Recopa Sudamericana en Miami

17 de marzo de 1990: Boca ganó la Recopa Sudamericana al vencer en el estadio Orange Bowl, en Miami, al Atlético Nacional de Medellín. El único gol lo señaló Diego Latorre, a los 38 minutos del primer tiempo. Boca, que había llegada a esta final por haber ganado la Supercopa en 1989, formó con Navarro Montoya; Stafuza, Simón, Cucciuffo; Giunta, Marangoni, Marchesini, Ponce, Itabel; Latorre y Graciani. En la segunda parte ingresaron Soñora y Barberón. El técnico era Carlos Aimar.

1971: Escándalo en la Copa Libertadores de América. En la Bombonera, Boca Juniors y Sporting Cristal de Perú, protagonizaron una pelea increíble. Se produjo una batahola descomunal que generó la decisión del árbitro uruguayo Alejandro Otero de expulsar a 19 de los 22 futbolistas. Sólo se salvaron de la roja masiva los arqueros Rubén Sánchez (Boca) y Rubiños (Sporting), además del defensor peruano del xeneize, Julio Meléndez Calderón.El estadio de Boca fue suspendido por ese acontecimiento, pero el Presidente Alberto J. Armando no aceptó jugar fuera de la Bombonera, por lo que el equipo Argentino fue descalificado del Torneo.Todo se había iniciado por una patada en el pecho del peruano Gallardo al jugador boquense Rubén Suñé. Los peruanos Eloy Campos y Fernando Mellán fueron hospitalizados por conmociones en la cabeza tras recibir patadas brutales de parte de los jugadores argentinos. Suñé de Boca también fue internado. El resto de jugadores fueron detenidos en la comisaría donde ambos planteles compartieron celda.De esta manera, se vivió uno de los capítulos más oscuros de la Copa Libertadores. Historia que no debe volver a repetirse, pero que dejó una huella difícil de olvidar en el torneo continental.

Para la anécdota queda el resultado;Boca Juniors 2 (Coch y Angel C. Rojas) – Sporting Cristal 2 (Orbegoso y González).

2012: Dia historico para el futbol juvenil de Mendoza. En jornada sabatina Godoy Cruz e Independiente Rivadavia debutaban en los torneos de AFA. Mario Contreras era presidente del Tomba y Daniel Vila de la Lepra. Aldo Bolado DT felicitaba a la dirigencia, decìa entonces que se apostaba al futuro con seriedad, y el patrimonio real de una instituciòn son sus jugadores de divisiones inferiores.