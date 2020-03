José Tito Hernández, ganador del 1° GP de la Patagonia “Ciudad de Puerto Montt”

José Tito Hernández (Team Medellín) se quedó con el triunfoen el 1° Gran Premio de la Patagonia “Ciudad de Puerto Montt”, de categoría UCI 1.2, disputada

sobre 138.6 kilómetros en la capital de la Región de Los Lagos, Chile. El ciclista colombiano atacó desde la fuga del día y ganó tras 80 kilómetros escapado en solitario. Óscar Sevilla (Team Medellín)y Pablo Alarcón (Canel’s Zero Uno Mavic) completaron el top 3 de la prueba chilena.

Fuga

El inicio de la jornada tuvo a los equipos locales como protagonistas, buscando formar la escapada del día. Team Medellín, Canel’s Zero Uno Mavic y la Selección de Guatemala llevaron las riendas, por lo que la fuga terminó componiéndose con integrantes de estas formaciones: Hernández, Cleber Cuasquer y Segundo Navarrete (Movistar Team Ecuador), Alfredo Ajpacajá (Guatemala), Santiago Ordoñez (Canel’s Zero Uno Mavic), Jean Michel Lachance (4 MIND Project), Felipe Peñaloza

(Ministerio del Deporte) y Germán Bustamante (Melipulli Puerto Montt), entre otros.

Hernández, desde lejos

Óscar Sevilla (Team Medellín) y Pablo Alarcón (Canel’s Zero Uno Mavic) veían cómo la fuga comenzaba a tomar una renta importante, por lo que no dudaron en probarlo desde el grupo principal. El dúo mostró un nivel superior y se marchó en busca de los punteros, conectando con la

vanguardia en el quinto de los once giros a la Ciudad de Puerto Montt. “Óscar me dijo que moviera la carrera y sacara una pequeña diferencia, mientras él se quedaba controlando a los rivales”, dijo Hernández, quien obedeció al español y no dio respiro al resto de escapados. Así, lanzó su ofensiva a 80 kilómetros de meta y mantuvo un buen paso, que le permitió llevar en solitario frente a la plaza de Puerto Montt.

Metas intermedias muy luchadas

Antes de la exhibición de José Tito Hernández (Team Medellín), fue el chileno Felipe Peñaloza (Ministerio del Deporte) quien se impuso en la primera meta sprint. El medallista Panamericano fue protagonista, pero no le alcanzó para llevarse la clasificación, superado por el colombiano del Team

Medellín, quien también ganó las metas de montaña, obteniendo las dos en disputa.

Lo que viene

La actividad internacional continuará en Chile durante la semana entrante. Mañana, el pelotón

cruzará el canal de Chacao hacia la ciudad de Castro.

Clasificación General Gran Premio de la Patagonia (primeros diez lugares)

1 5 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE TEAM MEDELLIN 03:18:03

2 1 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 03:18:31 28 seg.

3 15 ALARCON,Pablo Andrés ELITE CANELS PRO CYCLING 03:19:06 1:03 min.

4 12 ORDOÑEZ,Santiago ELITE CANELS PRO CYCLING 03:19:23 1:20 min.

5 32 NAVARRETE,Segundo Me ELITE TEAM MOVISTAR/EAGLE 03:19:23 1:20 min.

6 33 CUASQUER,Kleber Alir ELITE TEAM MOVISTAR/EAGLE 03:19:35 1:32 min.

7 22 AJPACAJA,Alfredo Est ELITE GUATEMALA 03:19:37 1:34 min.

8 41 LACHANCE,Jean Michel ELITE 4MIND/PROYECT ESPRINT 03:20:14 2:11 min.

9 36 TORO,Cristian Alexan SUB23 TEAM MOVISTAR/EAGLE 03:20:38 2:35 min.

10 13 PRADO,Ignacio ELITE CANELS PRO CYCLING 03:20:44 2:41 min

Texto y fotos: Franco Xavier Videla