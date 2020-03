En San Juan, un hombre que llegó del exterior, se fue a comer un asado y terminó preso

El hombre fue denunciado por sus propios amigos, por su irresponsabilidad de no acatar la cuarentena luego de viajar desde el exterior.

Según publicó Del Sur Diario, el hombre había llegado del exterior y se fue a Ausonia, un complejo ubicado en la Capital de San Juan, a comerse un asado con amigos y la familia.

Según relató Carlos Munisaga, secretario de Seguridad de la provincia, “fueron los mismos amigos o conocidos los que llamaron al 911”. Es que todos conocían la situación del hombre que, en lugar de ponerse en cuarentena, decidió exponer a cientos al virus. Un patrullero de la Policía de San Juan fue hasta el club, ubicado sobre calle Ignacio de la Roza y Hermogenes Ruiz, y se llevó demorado al sujeto.

El hombre, del cual no trascendió su identidad, fue devuelto a su casa donde se lo intimó para que no salga hasta no cumplir la cuarentena. “No podemos poner a un policía en la puerta de cada casa, pido colaboración de todos”, remarcó el funcionario sanjuanino.

Munisaga, también explicó que decidieron tomar medidas en el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan. Desde esta semana, por ejemplo, las visitas a los detenidos en el Penal estarán restringidas y las redujeron al máximo. La misma determinación tomó el Poder Judicial de San Juan que decidió no trasladar presos por el edificio de Tribunales a menos que sea absolutamente necesario. Para poder avanzar en las causas, la Justicia local implementa un sistema de entrevistas vía Skype.

Fuente: Vía País San Juan