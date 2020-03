Coronavirus: recomendaciones para periodistas

El Dr. Sergio Saracco, Director del Observatorio de Salud Publica de la Facultad de Medicina de la UNCUyo, da algunos consejos y recomendaciones para los trabajadores del sector periodístico, que no puede ejercer su tarea desde casa.

Los periodistas, cotidianamente en nuestros ámbitos laborales, estamos expuestos al coronavirus. ¿Cuáles serían las medidas de profilaxis, por el grado de contagio que tiene este virus?

SS: Cómo plantea, dentro de la actividad, propia de la labor periodística, es estar en contacto con distintas personas, esto aumenta el riesgo de que algunos de las entrevistados con quién podemos estar, esté bajo una infección por este virus, sumado a que hay un alto porcentaje de personas, que tienen síntomas leves o a veces puede pasar desapercibido, con un leve dolor de garganta, un decaimiento, o cuadros subfebriles de apenas 37 grados de temperatura. Esto sí se sabe, que estos cuadros leves, generalmente contagian muy poco, pero tienen poder de transmisibilidad.

Sí es más marcada y de alto riesgo, en aquellos que están sintomáticos con fiebre de 38 grados o más, con tos seca importante y con dolor de garganta, estos tienen mayor carga viral a la hora de transmitir la infección. Otro dato que es importante saber es, que esta infección se contagia a través de las secreciones del tracto respiratorio alto, es decir que el virus está presente en la mucosidad nasal y en las secreciones que vienen de la faringe y tráquea, principalmente.

Entonces cuando esta persona enferma, tose, estornuda o habla, en las microgotas que salen a través de estos actos, va cargada de la presencia de estos virus. Estos virus por sus características y tamaño son virus que están presente en la gota gruesa, no como en el caso de la gripe, que es un virus más pequeño y suelen estar en la gota fina. Esto marca, que al estar en la gota gruesa, tiene un alcance menor, porque por las mismas propiedades gravitacionales, caen a corta distancia, no más allá de un metro. En cambio la gripe, puede llegar hasta dos metros y un poco más, por ser más liviano y estar en gotas finas. Y por ejemplo el sarampión, es otro virus pero qué es mucho más pequeño, tan pequeño que aerolisa, qué significa, que queda flotando en el aire como las partículas de tierra que vemos. Entonces mucho más transmisible el virus del sarampión, en esos casos sí se indica el uso de barbijos porque está en el aire que se respira. Pero el coronavirus, por esta propiedad de ser más grande y caer en gota gruesa, es lo que explica de por qué no es de utilidad el uso de barbijo, porque no está flotando en el aire. Está en esa gota que si yo estoy a menos de un metro y esa gota del enfermo cae en mi ojo o boca, me va a ingresar al organismo, a través de la mucosa, el virus infeccioso que me va a producir la enfermedad.

Otra forma que tengo de contagiarme, es que esas gotas cuando uno habla, tose o estornuda, caen sobre la superficie que están alrededor del enfermo, que puede ser una mesa, un escritorio, un teclado de mouse, el teléfono por donde hablamos o el micrófono sobre el que está hablando. Entonces ahí quedan depositadas esas microgotas, que pueden perdurar, dependiendo de la superficie, de horas a días. Eso va a depender de la calidad de las superficies, si es un vidrio, si es una tela, si es un plástico. Y va a depender también de la humedad y temperatura ambiente, que le va a dar que tenga este amplio margen de horas a días de permanencia del virus, en donde si alguien inadvertidamente toca esa superficie, carga su mano con este contenido. Es decir, esta mano se transforma como en una jeringa, que está cargada del virus. Esta mano, no es peligrosa porque no contagia a través de la piel, por eso no hace falta ponerse guantes. Pero esta mano, tiene cargado este virus, que sí se rasca los ojos, la nariz o la boca, uno mismo se inocula el virus a través de esta mucosas y se contagia. Ahí está la clave de dónde tenemos que actuar: primero tratar de estar a un metro o más de distancia de aquel que estoy entrevistando o con quién estoy hablando, para que no me lleguen sus gotas o microgotas de saliva cuando habla o tose.

Segundo, mantener una perfecta higiene de las manos, porque cuando he tocado distintas superficies, teléfono, biromes, billetes, papeles o demás, puedo tener cargada las manos del virus, entonces rápidamente las descargo, lávandolas con agua y jabón. El jabón se ha demostrado que es lo más efectivo, porque la superficie del coronavirus tiene uniones lipídicas que lo destruyen rápidamente, por eso es mucho más efectivo el jabón que el alcohol en gel, porque tiene la propiedad de destruir esta superficie viral del coronavirus.

Y la otra medida clave es la desinfección, es decir pasar un desinfectante sobre la superficie donde han caído esta microgotas sobre lo que recubre el micrófono, sobre la mesa del escritorio donde trabajan, sobre el teclado, el mouse y ahí en el mejor desinfectante, que ha demostrado su eficacia es la lavandina.

La lavandina es un poderoso desinfectante que se usa en forma diluida porque con una dilución adecuada, basta y sobra para lograr esta desinfección en muy pocos minutos, en 3 o 4 minutos destruye totalmente todos los virus que están en esta superficie.

¿Qué disolución hay que usar de lavandina?

Primero usar la lavandina que sea confiable, que se lo que dicen etiquetas la concentración de cloro que trae, la fecha de vencimiento, porque se inactiva, se desvanece, la lavandina va perdiendo la concentración de cloro y ya no cumple la función. Entonces, primero que sea una lavandina confiable, que lea la etiqueta a ver cuál es la concentración, que no esté vencida, y hay que guardarla en lugares protegidos del calor y de la luz, porque esto también la inactiva rápidamente.

Entonces, si es una lavandina que dice la etiqueta que tiene 25 gramos de cloro por litro, si voy a preparar un litro de solución, voy a tomar 20 centímetros cúbicos de esta lavandina y le agrego agua hasta completar un litro. Si voy a preparar mayor cantidad, tomo 200 centímetros cúbicos, es decir un vaso lleno, en un balde de 10 litros, lo relleno de agua y ahí voy a tener esta solución de 0,05 por ciento de cloro, que tiene el poder bericida (desinfectante). Si consigo otra lavandina de mayor concentración, que es de más o menos 50 gramos de cloro por litro, generalmente van de 45 a 56, en este caso lo que vamos a utilizar es 10 cm cúbicos, una jeriguita de 10 de esta lavandina y relleno hasta un litro, y para el balde, en este caso 100 centímetros cúbicos, medio vaso, y relleno hasta 10 litros en el balde.

Esta solución la puedo aplicar con un rociador sobre las superficies, o con un paño limpio embebido en esta solución, lo voy a pasar sobre el teclado, el mouse o sobre la superficie trabajada que esto es importante para para tenerlo en cuenta.

Los periodistas, ¿deberíamos usar barbijos?

SS: No, lo que tenemos que usar es distancia. Ver qué elementos podemos utilizar para que el micrófono esté alejado, a una distancia e inmediatamente que termine la entrevista, realizar un lavado importante con agua y jabón, a veces difícil cuando están trabajando, o sea mientras tanto, utilizar alcohol en gel. Ahí tengo que utilizar un alcohol que sepa que tiene por lo menos alcohol al 60%, lo voy a aplicar prolijamente en ambas palmas, lo paso por el dorso de ambas manos, por los dedos, por arriba, por abajo, el dedo pulgar y esto me disminuye la carga de virus. Pero apenas tengo disponibilidad de un lugar, donde lavo con agua y jabón, lo hago porque eso me garantiza la total inactividad de los virus que pueden haber quedado. Y eso es fundamental.

Para el micrófono, lo que se puede hacer es ponerle una cubierta, y una vez terminada la nota, retiro esa cubierta y la descartó en un basurero cerrado e inmediatamente me lavo las manos con agua y jabón. Y en la próxima nota, vuelvo a poner una cubierta.

En el caso de estar en la radio, este capuchón que tienen los micrófonos, cada conductor tendría que tener el suyo. Entonces, cuando el que termina su trabajo, retira el capuchón y produce esa desinfección con el trapo embebido en lavandina, sobre la superficie de trabajo, cosa que el que ingresa ya tiene desinfectado su teclado y el escritorio y pone el capuchón personal para su locución. Una vez que termina hace lo mismo, retira esa cubierta y desinfecta para el nuevo que va a ingresar. En casa, lavamos ese capuchón con agua y jabón y con eso lo mantengo libre de la presencia de virus.