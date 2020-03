Ocurrió un 21 de marzo, el clásico rosarino de la Libertadores en Parque Independencia

21 de marzo de 1975: El clásico de Rosario, Newells Old Boys – Rosario Central, por Copa Libertadores se disputó por primera vez en el Parque Independencia de “La Lepra”. Fue un empate 1 a 1, con los goles de Miguel Ángel Giachello para el local y Roberto Cabral para el “Canaya”. El primer encuentro fue el 28/2 anterior, en el Gigante de Arroyito, también con igualdad en un gol.

1978. Boca Juniors juega la final de Ida de la Copa Intercontinental;En la Bombonera: Boca 2 (Mastrángelo – Ribolzi) -Borussia Monchengladbach de Alemania 2 (El equipo germano era el subcampeón de Europa, ya que el campeón Liverpool de Inglaterra se negó a jugar por el titulo: Cuatro meses más tarde, se jugaría en Alemania el partido revancha. Boca dirigido técnicamente por el “Toto” Juan Carlos Lorenzo.

1980: En Porto Alegre, Brasil, nació Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas de la historia. Campeón del mundo con su Selección en Corea-Japón 2002 y gran socio de Lionel Messi en el Barcelona. Es el único futbolista de la historia en conseguir los seis trofeos más importantes del mundo Copa América, Copa del Mundo, Copa Confederaciones, Balón de Oro, UEFA Champions League y Copa Libertadores.

2013: Natalia, la hija del “Payo” Matesevach hace pública una hermosa historia de amor: “Eran muy unidos, casi 45 años de casados y de repente se va uno y el otro no resiste…”, piensa en voz alta Natalia sobre sus padres. Antonio “Payo” Matesevach, uno de los ídolos del ciclismo sanjuanino, se desplomó en los brazos de su mujer, Silvia Marenna, el 23 de julio último, para no volver jamás. Ella murió el 30 de diciembre en la puerta de la casa sobre Avenida España que habían compartido durante décadas, justo enfrente de la bicicletería en la que el Payo se ganaba la vida humildemente. A ambos les falló el corazón.

“En cinco meses me quedé sin padres. Mi mamá no tenía antecedentes cardíacos, ella no la pasó nada bien, era optimista pero no resistió. Ella decía que lo extrañaba y que le parecía que lo iba a ver guiñándole el ojo desde la vereda de enfrente. Me decía: ‘Me parece que lo veo en cada lugar de la casa, veo su ropa y es como que se la va a poner de nuevo’. Ella como esposa tenía recuerdos de su compañero, era como que le habían cortado una pierna, mi mamá estaba como mutilada, por dentro estaba destrozada, esas cosas bajan las defensas. Y estaba muy sola, al principio se acercan todos y después se retiran”, suspira la hija de los Matesevach.

Silvia y Antonio se conocieron en el peor momento del pedalista, cuando estaba abandonado en una cama del Hospital Fernández, tras ser atropellado en Canadá mientras representaba al país en los Panamericanos de Winnipeg de 1967. El accidente fue una bisagra para el Payo: casi lo mata, pero gracias a ese tormento encontró al amor de su vida en Capital Federal.

1999: Boca Jrs. venció a Argentinos Juniors por 3 a 0 en la cancha de Vélez (goles de Riquelme -2- y Guillermo Barros Schelotto) y superó su propio récord de partidos invicto. El conjunto de Carlos Bianchi llegó a los 27, dejando atrás los 26 encuentros sin conocer la derrota que ostentaba de las temporadas de 1943 y 1944. Luego, ese fantástico equipo de Boca llegaría a los 40, superando al histórico Racing de Juan José Pizzutti que había llegado a los 39 partidos sin perder, esta marca conseguida por Boca (40 partidos invicto) todavía no pudo ser batida en el fútbol argentino.Laserie había comenzado el martes 5 de mayo de 1998, por la 15° fecha del Clausura, un xeneize que venía a los tumbos y dirigido interinamente por García Cambón tras la renuncia de “Bambino” Veira, goleó 4-2 a Huracán en Parque Patricios y terminó el miércoles 2 de junio de 1999, por la 16° fecha del Clausura y ya con Carlos Bianchi como técnicor. Esa noche venció 1-0 a Rosario Central en la Bombonera, con gol de “Patrón” Bermúdez, y logró lo que parecía imposible: alcanzar los 40 partidos invicto y superar los 39 que tenía el famoso Racing de Pizzutti desde 1966.