San Juan: para el pico del Covid-19 habrá más de 30 centros de salud

Los centros de atención entre hospitales y hoteles estarán en toda la provincia y habilitarán hasta módulos.

Cuando el coronavirus empiece a circular en San Juan, el despliegue para poder atender a los enfermos será colosal, sin precedentes en la historia sanitaria local. Si bien el número no tiene aval oficial, algunas fuentes adelantaron que en la provincia esperan que el virus alcance a unas 38.000 personas. Para soportar semejante demanda es que habrá más de 30 centros de atención distribuidos en toda la provincia, que contemplarán los dos hospitales centrales, los 19 periféricos, tres hoteles, el Aldo Cantoni y nueve centros más de atención que estarán en polideportivos y módulos.

San Juan por ahora no tiene circulación de virus confirmada, pero cuando eso suceda, la casuística que manejan los especialistas locales no es para nada alentadora. Si los sanjuaninos no mantienen estricta cuarentena y el virus logra propagarse, la cantidad de infectados puede alcanzar a los 38.600 casos en toda la provincia. La mayoría de los pacientes presentará la enfermedad en forma leve, pero del total, 7.200 se convertirán en casos moderados y 400 de ellos padecerán el Covid-19 en su forma más agresiva, informaron las fuentes. Esas cifras circulan en los despachos oficiales, aunque ninguna autoridad le dio validez total ayer, ya que ni siquiera a nivel nacional se ha podido obtener alguna proyección seria.

De igual forma, los funcionarios sanjuaninos se preparan para el peor escenario posible, por lo que las autoridades avanzan en medidas para bajar la curva, con la cuarentena como mejor aliado.

Salud Pública gestiona para contar con la mayor cantidad posible de respiradores

P or eso, desde el Gobierno dispusieron que la punta de lanza será el hospital Rawson, que concentrará la mayor cantidad de casos graves. De hecho, todo el tercer piso será destinada a ese fin, siempre que sea necesario, aclararon desde Salud Pública.

El otro hospital de tercer nivel es el Marcial Quiroga, mientras que los 19 hospitales periféricos serán también centros de salud de atención e internación, tal como fue anunciado hace unos días. Lo que cambió en las últimas horas es que además, cada uno de esos complejos habilitará a su vez un sector propio para enfermos.

El Centro Español de Enfermedades Crónicas (el ex hospital Español) será adaptado para casos leves y moderados, la misma función que cumplirán los hoteles América, Aire Andino, Cívico y Provincial, tras la reunión que tuvieron las autoridades con los empresarios de esos complejos.

Como toda esa estructura no será suficiente es que también montarán hospitales de campaña. En ese sentido habilitarán polideportivos, microhospitales o directamente instalarán módulos del tipo container. Los pacientes de la zona Norte del Gran San Juan (Chimbas y Albardón) serán atendidos en los microhospitales del Parque Industrial albardonero (el que puso a disposición la minera Barrick) y del Circuito San Juan Villicum.

Los infectados de Capital y Rivadavia usarán el del estadio Aldo Cantoni. El polideportivo de San Martín será convertido en hospital de campaña para las personas de ese departamento, Santa Lucía, Angaco y 25 de Mayo. El Hospital Mental de Zonda abarcará también a pacientes de Ullum. En Jáchal harán lo propio con el estadio Papa Francisco, que también recibirá personas de Iglesia. Y en el caso de ser necesario, no descartan montar un centro de salud de emergencia en el polideportivo de Rodeo.

En el Sur, el polideportivo de Barreal será el hospital de campaña de Calingasta, mientras que también harán lo propio en Pocito, Sarmiento, Caucete y Valle Fértil.