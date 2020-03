Ocurrió un 24 de marzo, mueren dos grandes, Johan Cruyf y Renato Cesarini

24 de marzo de 2016: Muere Johan Cruyff, El mundo del fútbol llora a uno de sus más grandes exponentes. El holandés, de 68 años, sufría de un cáncer de pulmón. Fue una gloria del Barcelona y de la selección de su país.

Cruyff fue el líder del Ajax de Ámsterdam que revolucionó el fútbol con sus ideas estéticas y ofensivas en los años 70, cuando ganó tres Copas de Europa. Llevó a Holanda, la “Naranja Mecánica”, a la final del Mundial en 1974. Y luego, como entrenador, hizo grande al Barcelona, equipo al que transformó para siempre hasta hoy en dia.

1969. Fallece Renato Cesarini. Destacado jugador, fue un maestro de entrenadores, desde la década del 40 hasta fines de los 60. Dirigió a River y a la Selección argentina. El club Renato Cesarini nace como una forma de homenajear a aquel brillante jugador y técnico que tuviera nuestro país. Fue fundado en 1975 por ex jugadores profesionales y de la Selección Nacional: Jorge Raúl Solari, su hermano Eduardo, Ermindo y Daniel Onega, y Luis Artime entre otros. Ellos, amparados en la lección de vida que les había legado el difunto Renato, especialista en forjar personas de bien a partir de sus innegables cualidades pedagógicas, debían asumir el desafío de mostrar y enseñar una línea de conducta.

1976: Mientras sucedía en el país el Golpe de Estado, la Selección Argentina disputó un amistoso en Chorsov, Polonia. Fue lo único que el régimen militar autorizó para ver por televisión. Scotta y Houseman hicieron los goles de la victoria nacional por 2 a 1 ante el conjunto local. ““La noticia del golpe nos tomó por sorpresa –contaría despues Jorge Carrascosa –. Estábamos concentrados y enterarse de eso fue algo muy fuerte. Allá no nos decían todo lo que queríamos saber. No sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo. Uno siempre estaba pendiente de que a la familia no le pasara nada. El único contacto que yo tenía era telefónico, pero el deseo de todos era regresar lo más rápido posible para estar con los suyos. A medida que pasaban los días, el deseo era terminar cuanto antes la gira para estar rápido en el país.”El 24 de marzo de 1976, la televisión argentina sólo emitió los comunicados de la junta que había derrocado al gobierno de María Estela Martínez y el partido de fútbol que la Selección Argentina, que se preparaba para jugar el Mundial 1978, jugó contra el seleccionado polaco en Chorzow, a 13 mil kilómetros de Buenos Aires. Los jugadores de aquel equipo discrepan a la hora de recordar si se enteraron de lo que había sucedido en el país antes o después de salir a la cancha en aquel partido que fuera calificado por la prensa de entonces como “la mayor hazaña de la historia (de la Selección) en el exterior”.Canal 7 televisó el encuentro y el relato estuvo a cargo de Fernando Niembro. José María Muñoz, enviado de Radio Rivadavia, fue el primero en tener conocimiento del golpe y se lo informó al presidente de la delegación, Pedro Orgambide. “Por suerte no hay que lamentar desgracias personales o derramamiento de sangre”, les comentó el Gordo Muñoz. Su comentarista en ese partido fue Julio César Calvo, el hermano de Adriana Calvo, detenida-desaparecida y hoy integrante de la Asociación de Detenidos-Desaparecidos. Según el comentarista, muerto hace unos años, Muñoz realizó gestiones para averiguar el paradero de su hermana.

1965, por primera vez se enfrentaron dos equipos argentinos por la Copa Libertadores. Fue en la fase semifinal, donde INDEPENDIENTE derrotó como local a BOCA por 2 a 0, con los tantos de Osvaldo Mura y Mario Rodríguez. En el encuentro de vuelta, el “Xeneize” se impuso por 1 a 0, por lo que debieron ir a un desempate. Allí, igualaron 0 a 0 y clasificó el “Rojo” por diferencia de goles.