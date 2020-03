Ocurrió un 25 de marzo, fundación del Racing Club de Avellaneda

25 de marzo de 1903: En Avellaneda, en una asamblea se fusionaron los clubes Barracas al Sur y Colorados Unidos para que naciera el Racing Club, el nombre que llevaría el club, pero el socio Germán Vidaillac, francés de ascendencia, mostró a la concurrencia una revista deporiva del país galo. donde se podía leer el nombre “Racing Club”, institución francesa importante, cuyo equipo de “Football” se había consagrado campeón en 1902. La moción fue aprobada por aclamación. Pero… el club francés tiene desde su fundación hasta la actualidad los colores “ciel et blanc”, pero con listones horizontales.Racing Club no siguió a su mellizo francés y no adoptó en un inicio los colores albicelestes. Lo hizo recién en 1910, aunque en bastones verticales, idéntica a la camiseta de nuestro Seleccionado Nacional. No fue casualidad pues era el año del Centenario de la Revolución de Mayo, en coincidencia de ser el primer equipo argentino fundado íntegramente por criollos (no había cuadro al que le faltara un inglés. En un principio estuvo en la segunda categoría. Accedió a primera al ganarle la final a Boca Juniors en 1910, obligando a los xeneises a permanecer en el ascenso algunos años más. Racing Club ganó siete campeonatos de primera división (amateur) consecutivos entre 1913 y 1919, récord vigente en la historia del fútbol argentino. Los campeonatos de 1914, 1915 y 1918 fueron ganados invictos y el de 1919, hasta con puntaje ideal, ganando 13 de 13 partidos disputados. Entonces Racing recibió el calificativo de: “La Academia”. Le siguieron los campeonatos amateur de 1921 y 1925, este último, invictos. Fue durante esos años donde brilló un “jugadorazo”: Pedro Ochoa, ídolo de Racing y de la Selección; apodado “El Rey de la Gambeta”, junto al consagrado Natalio Perinetti. Fue el primer tricampeón profesional (1949, 1950 y 1951); el primer ganador de la Copa Intercontinental en 1967 (le ganó la final al Celtic de Escocia) y el primer vencedor de la Supercopa en 1988 (derrotó al Cruzeiro de Belo Horizonte).

1991: El pugilista mexicano originario de Chiná, Campeche; Melchor Cob Castro, a los 23 años de edad, se coronó campeón mundial mini-mosca reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo (C.M.B.), derrotando en el Great Western Forum de Los Ángeles, California; al filipino Rolando Pascua, al minuto y 59 segundos del décimo round, cuando el réferi Rudy Jordan paró el desigual pleito. Solamente noventa días se ostentó como monarca porque Humberto “La Chiquita” González le quitó el cetro en su primera defensa en el mítico Caesar´s Palace de Las Vegas, Nevada.

2010: Triunfo de Boca sobre River por 2 a 0 en la Bombonera, gracias a los goles del mediocampista chileno Gary Medel, quien luego se iría expulsado, después de pelearse en pleno campo de juego con el “Muñeco” Marcelo Gallardo.