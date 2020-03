Coronavirus: el 0800 de Gobierno solo está habilitado para consultas y asesoramiento

Desde el Gobierno provincial solicitan que los mendocinos y mendocinas se comuniquen al 0800 800 26843 solo para asesoramiento y consultas necesarias sobre el COVID-19. Las denuncias de violación del aislamiento se realizan a través de la aplicación 148.

Más de 100 personas, entre empleados públicos -de los ministerios de Salud y Seguridad- y voluntarios trabajan en turnos de 4 horas durante 24 horas, los 7 días de la semana, para dar respuesta a todas las consultas que ingresan al 0800.

Solo 20 operadores trabajan en turnos de 4 horas, en la atención del 0800 800 26843, para informar y llevar tranquilidad a todos los habitantes de Mendoza. En cada turno, los operadores son asistidos por un supervisor que los apoya de forma permanente. También están trabajando en cada turno con un médico del Ministerio de Salud y con una psicóloga o psicólogo del Área de Salud Mental de la Provincia, para brindar contención a los ciudadanos que consultan, según los casos, como a los empleados del Centro de Contacto Ciudadano.

Desde el Gobierno de Mendoza se pide a todos hacer un uso responsable del 0800 800 COVID, ya que hay que priorizar las consultas de quienes solicitan información respecto del coronavirus y no utilizar una de las líneas del 0800 para otros temas.

Desde el Centro de Contacto Ciudadano, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, relataron que muchas veces los llamados no tienen que ver con información sobre el virus COVID-19. Los ciudadanos deben entender que no deben llamar para solicitar información general ni denuncias.

A través de la convocatoria a voluntarios, llevada a cabo por el Gobierno provincial, muchos agentes públicos de los ministerios de Salud y Seguridad están trabajando en el Centro de Contacto Ciudadano y también hay muchos registrados para colaborar en este momento crucial para la provincia y el país.

Es importante resaltar que los voluntarios recibieron, en principio, una capacitación virtual y luego en el lugar, supervisados por personal del Ministerio de Salud. Además, reciben todas las medidas de prevención y de higiene establecidas para el desempeño de sus tareas. A los empleados se les toma la temperatura al ingreso y egreso del Centro, y se realiza la desinfección de las instalaciones cada una hora.

App 148

La aplicación 148 está prevista para que los ciudadanos realicen las denuncias de quienes violan la cuarentena establecida por el Gobierno nacional (consistente en 14 días de aislamiento), siempre que se haya regresado a la provincia desde zonas afectadas por el virus COVID-19 o bien desde otro país.

Treinta y cinco agentes públicos trabajan desde sus hogares para dar respuesta a las denuncias que ingresan diariamente a través de la aplicación.

Al realizar la denuncia, se deben ingresar todos los datos para poder actuar y derivarla a la Policía de Mendoza. Deben colocar la dirección exacta de quienes violan la cuarentena. Se recuerda la confidencialidad de quien denuncia. La información queda encriptada en la aplicación y jamás se dispondrá de ella.

Lamentablemente, existen algunos bromistas que utilizan este canal para molestar y restarles tiempo a los operadores en la atención de aquellas denuncias que deben ser tramitadas.

Quienes han instalado la app 148 no deben desinstalarla luego de realizar la denuncia, ya que no les llegará la respuesta. Además, a aquellos que realizaron la denuncia se les pide desde el Centro de Contacto Ciudadano que no la repitan, ya que se han generado, en algunos casos, más de cuatro tickets. Se pide que aguarden la respuesta y entiendan el trabajo responsable llevado a cabo por todos los operadores.

El pedido a los habitantes es que respeten el aislamiento obligatorio y no realicen fiestas, reuniones, asados, ni circulen en las calles, para cuidarnos entre todos.

Desde el Gobierno aclararon que también están articulados con la línea 102 de niños, niñas y adolescentes para tratar de actuar de forma inmediata en situaciones familiares que exijan dar protección a los menores.

—