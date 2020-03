everis abre convocatoria a proyectos tecnológicos con tendencia social

Un reto para impulsar el uso de las tecnologías emergentes en la solución de problemas sociales en América Latina y el Caribe. Fundación everis y el BID Lab buscan proyectos basados en blockchain para detener la violencia contra mujeres, niños y ancianos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de BID LAB, el laboratorio de innovación del Grupo y la Fundación everis, en el marco de la alianza global para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe (LACChain) lanzan un reto para encontrar proyectos que prevengan, mitiguen y controlen el abuso, maltrato y violencia a los colectivos más vulnerables en América Latina y el Caribe.

El reto busca soluciones basadas en blockchain para proteger a colectivos vulnerables de sus potenciales agresores, registrando, por ejemplo, comportamientos violentos, incumplimientos de órdenes de alejamiento o permitiendo el acompañamiento a las víctimas.

En este reto “Blockchangel” (Blockchain – Challenge – Angel) pueden participar emprendedores, empresas, startups, ONGs, fundaciones, etc., de manera individual o en consorcio, que cumplan con dos requisitos: que las soluciones propuestas estén basadas en tecnología blockchain y que puedan ser aplicables en cualquier lugar de América Latina y/o el Caribe.

Los organizadores buscan propuestas que, con base en la tecnología blockchain, aporten respuestas en los siguientes ámbitos complementarios:

1. Ámbito preventivo- No más vulnerabilidad: Por ejemplo, soluciones que permitan geolocalización o registro de comportamientos violentos, detección de factores de riesgo, etc.

2. Ámbito de actuación- No más impunidad: Por ejemplo, soluciones que permitan registro y notarización en línea, con validez legal.

3. Ámbito de control- No más estigma: Por ejemplo, soluciones que permitan identificar a las víctimas y activar los protocolos de actuación correspondientes a sus niveles de vulnerabilidad.

4. Ámbito restaurativo- No más soledad: Por ejemplo, soluciones que permitan activar en línea, y de manera anonimizada, asistencia y atención integral a las víctimas.Los equipos que resulten seleccionados recibirán un paquete integral de aceleración para su proyecto que incluye apoyo económico, empresarial y tecnológico por parte de los organizadores. Así, podrán convertirse en una herramienta esencial para luchar contra las problemáticas sociales que más les preocupan.

El plazo de presentación de propuestas se extiende desde el 11 de marzo hasta el 29 de mayo de 2020. Los interesados pueden ampliar todos los detalles sobre esta convocatoria y consultar sus bases en https://blockchangel.org/