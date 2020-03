Yomequedoencasa: Curso gratuito a distancia sobre Movilidad y Conducción segura

Luchemos por la Vida ofrece gratuitamente el Curso Online “Conduciendo por la Vida”, acerca de cómo moverse seguros en el tránsito como peatones y conductores.

El mundo está convulsionado por un nuevo virus que acecha nuestras vidas. La única forma de protegerse en mantenerse aislado físicamente de los otros. Para no ser contagiado y enfermar y para no contagiar a otros. Lo sabemos y no es fácil. Los seres humanos somos sociables y vivimos en constante interacción con los demás. Afortunadamente, en la actualidad aislarse no significa estar incomunicado.

Esta extraordinaria y grave situación, que nos mantiene en casa, puede ser una oportunidad para aprender algo nuevo. Luchemos por la Vida ofrece gratuitamente el Curso Online “Conduciendo por la Vida”, acerca de cómo moverse seguros en el tránsito como peatones y conductores. El mismo es parte del exitoso programa “Conduciendo por la Vida”, que desde hace 4 años desarrolla, con el apoyo de FORD. Más de 13.100 jóvenes ya participaron con entusiasmo de este programa, por medio de talleres presenciales desarrollados en escuelas secundarias, y más de 3.000 personas recibieron su certificado por haber completado el Curso Online que ofrece el Programa en su sitio web www.conduciendoporlavida.com

El curso, se compone de un video presentación y 10 videos cortos de entre 5 y 8 minutos, con diversos contenidos, tales como información estadística, cómo moverse seguros como peatones y ciclistas, temas claves para la conducción segura como los efectos psicofísicos del alcohol, las distracciones, la energía cinética y la velocidad, para qué sirve usar el casco al conducir, los cinturones de seguridad, entre otros. Se pueden ver separadamente y en cualquier momento y no requiere inscripción previa. Si se los ve a todos en orden, desde el mismo aparato, y se responden correctamente 3 sencillas preguntas luego de cada video, se puede recibir el certificado de curso completo al final.

Los docentes pueden aprovechar este material educativo a distancia, desarrollado por expertos, integrando la temática a las diferentes materias curriculares, con la ayuda de la información que se haya disponible para ellos en el sitio web.

Para consultas escribir a [email protected]

La idea es mantenernos saludables y aprender a conducirnos con seguridad para detener otra pandemia: las muertes en el tránsito.