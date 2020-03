¿Qué hacer para que el tiempo en casa sea productivo y entretenido?

Samsung acerca algunas ideas para hacer más facil la rutina en casa gracias a la tecnología.

Sea solo, de a dos o en familia, pasar más tiempo en casa no debería implicar dejar de lado la productividad, tampoco el entretenimiento. Gracias a la tecnología, aún los días “hogareños” se pueden vivir sin descuidar la rutina e incluso disfrutando los momentos de ocio. En este contexto, los dispositivos móviles aparecen como aliados fundamentales para trabajar y mantenerse en contacto con los compañeros de la oficina, relajarse, escuchar música o terminar de ver esa serie que quedó pendiente.

La oficina en la palma de la mano

El trabajo y la productividad no necesariamente se limitan a la oficina. De hecho, hay cada vez más personas que trabajan con y desde sus dispositivos móviles. Los smartphones de Samsung cuentan con tecnologías y funciones innovadoras que dan al consumidor la libertad de trabajar remoto sin dejar de lado la eficiencia. Solo por dar un ejemplo, el Galaxy Note 10+ de Samsung tiene una potencia aún mayor que gran parte de las computadoras portátiles.

Además, el usuario puede crear un espacio privado y cifrado en su teléfono inteligente Samsung Galaxy mediante el uso de la plataforma de seguridad Samsung Knox de nivel de defensa, para que el trabajo no se solape con la vida en familia.

Sonría, lo estamos filmando

La videollamada es una de las formas preferidas de los usuarios para una comunicación tan fácil como poderosa. Con los smartphones de Samsung es solo cuestión de tocar la pantalla para iniciar una videollamada y no solo de a dos: para estar juntos aún desde distintos espacios, el usuario podrá integrar a toda la familia o hablar con hasta 8 compañeros a la vez para un gran brainstorming.

A no pelear por el control remoto

Seguramente muchos coincidan en que, al momento de estar en casa, ver películas clásicas pendientes, descubrir los últimos lanzamientos de las plataformas online o aprovechar para empezar a ver la serie que todos comentan en redes, están dentro del top de planes para pasar el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando en un mismo espacio hay dos, tres o más usuarios? Una vez más, smartphones y tablets aparecen como la solución ideal. Sí, una tablet para los más chicos, por ejemplo, puede resolver las famosas disputas familiares por la posesión del control remoto. Además, Netflix y Samsung están trabajando juntos para elevar la experiencia de visualización en los dispositivos móviles de la marca; en los próximos meses, los usuarios de Samsung tendrán acceso a un catálogo de contenidos originales de Netflix.

Más música por favor

Son cada vez más los artistas que hacen recitales vía streaming para que el público disfrute desde la comodidad de su casa. Pero, más allá de esos pequeños momentos, la música puede ser también una compañía constante en el hogar. Los Samsung Galaxy Buds+pueden ser el mejor compañero de banda para un show frente al espejo, a la hora de cocinar una rica comida o de la realizar la rutina de gym indoor del día. Con tecnología avanzada de altavoz y micrófono, batería para todo el día y nuevas opciones de sonido, navegación y adaptación personalizables, los Galaxy Buds+ permiten a los usuarios disfrutar de audio con calidad de estudio.

Las excusas no queman calorías

Zumba, box, yoga en familia o stretching, todas las actividades son válidas para estar en casa pero en movimiento. Una meditación guiada también puede ayudar a una convivencia relajada. Samsung Health es una solución integral de salud y bienestar que permite realizar un seguimiento de la ingesta de calorías, registrar las actividades físicas e incluso conectarse con profesionales de la salud en tiempo real, directamente desde el teléfono. Además, para no sentirse solo, esta app invita a usar la sección Together para compartir experiencias y avances con amigos y familiares de manera online.