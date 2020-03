San Luis: Sindicato de camioneros analiza parar la actividad de larga distancia que pasa por la provincia

Desde la entidad sindical manifiestan que hace varios días que esperan la autorización del Gobierno Provincial para asistir a los trabajadores del sector que hacen viajes de larga distancia. No descartan parar la actividad en la provincia de no tener una respuesta.

José Farías, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de la provincia de San Luis, indicó que hace un par de días le han enviado una nota al Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, a través del Sub Jefe de la Policía Claudio Latini, solicitando autorización para que los integrantes de la comisión directiva, entre cinco y siete persona, puedan asistir a los camioneros que pasan por el territorio provincial ya que si bien a nivel nacional, el sindicato firmó un acuerdo con YPF en el cual se comprometían a tener abierto los comedores, baños y duchas, esto no se está cumpliendo y los trabajadores no tienen como satisfacer sus necesidades básicas.

“Acompañamos la cuarentena y las medidas que se están tomando por parte del Gobierno Nacional y Provincial pero tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores camioneros que andan en la ruta como lo están haciendo en el día de hoy. No sabemos qué hacer, tenemos preparada la logística para poder darles baños y vianda, y acompañarlos en esta lucha diaria que están llevando adelante nuestros compañeros en la ruta trasladando medicamentos y alimentos a todos los puntos del país” sostuvo Farías.

Desde el Sindicato proponen el Autódromo provincial Rosendo Hernández como punto posible de entrega, ya que en ese lugar hay baños y una playa grande en la que se pueden estacionar los camiones, o donde los autoricen a estar. “La idea es acompañar a nuestros compañeros de larga distancia que están siendo olvidados por todos” afirmo el gremialista.

Farías indicó que en otras provincias el sindicato está asistiendo a sus afiliados y ellos esperan poder hacer lo mismo en la provincia. “Si no nos autorizan, no podemos salir y ayudar. Si no se tendrá que parar la actividad de larga distancia, nos desabasteceremos en San Luis. Los compañeros no quieren venir porque están siendo olvidados”.