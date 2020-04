Ocurrió un 1 de abril, Argentina goleada por Bolivia en la altura de La Paz

1 de Abril de 2009: La Selección Argentina de Futbol cae goleada por su par de Bolivai en La Paz 6 a 1. Diego Maradona era el DT y el único tanto argentino lo hizo Lucho Gonzalez. La figura del encuentro: Joaquín Botero, autor de tres goles, uno de penal. Martins, Da Rosa y Torrico los goles bolivianos. El árbitro uruguayo Martín Vázquez expulsó a Angel Di María, que entró y sólo jugó siete minutos.

Sintesis:

BOLIVIA: (6)

Carlos Arias, Luis Gatty Ribeiro, Juan Manuel Peña, Ronald Rivero, Abdón Reyes (Ignacio García, m.53); Ronald García (Walter Flores, m.78), Leonel Reyes, Didí Torrico, Álex da Rosa (Mauricio Saucedo, m.68); Joaquín Botero y Marcelo Martins.

ARGENTINA: (1)

Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Emiliano Papa; Maxi Rodríguez (Ángel di María, m.56), Javier Mascherano, Fernando Gago, Luis González (Marcos Angelieri, m.68); Lionel Messi y Carlos Tévez (Daniel Montenegro, m.75).

GOLES: : 11: Marcelo Marins Moreno, 24: “Lucho” Luis González. (el único gol argentino) 33: Joaquín Botero, de penal, 45: Álex da Rosa. 54: Joaquín Botero,.65: Joaquín Botero, .86: Didí Torrico.

ÁRBITRO: Martín Vazquez de Uruguay.

Estadio Hernando Siles de La Paz, situado a 3.577 metros sobre el nivel del mar, ante unos 38.000 espectadores.

1964: Silvester Stallone encarna a Rocky Balboa, en la prmera película de la saga del boxeador blanco que combate en la categoría de los pesados ante Apolo Crew, el campeón negro. La melodía de Ojos de Tigre, que se metería para siempre en el mundo del boxeo, me transporte en el tiempo …..

Blanco, de físico privilegiado y de fuere pegada…Ese era Alejandro Lavorante, mendocino, descubierto por Jack Dempsey, el lengendario campeón de la categoría de los pesados, en Venezuela, donde el natural de Godoy Cruz había viajdo junto a Pascualito Pérez ( el campeón mundial de los moscas y tambien mendocino). Dempsey, adelantándose en más de 30 años a la ficción de Stallone, vio “el negocio”: un blanco en la categoría de los pesados sería toda una sensación en tierras del Tio Sam.

Puños de oro

Solo 24 años tenía el púgil mendocino cuando debutó ante Don Bogany en San Antonio y ganó por nocaut en el tercer asalto. Después vendrían otras tres peleas ¡ Cuatro peleas en menos de un mes¡ Y para cerrar el año (1959), caería por puntos ante Roy Harris.

El ex pupilo de Diego Corrientes siguió su récord impresionante de nocauts en los dos años siguientes: 13 ganadas por la vía rápida (entre ellas, una en Los Angeles, nada más ni nada menos que ante Zora Folley) 2 por puntos, aunque en la última del 61 cayó por decisión unánime del jurado, que lo vio perdedor en las tarjetas.

Fueron demasiados combates y la categoría de los pesados no estaba distribuida como hasta ahora (Lavorante medía 1,94 y pesaba 96 kilos). Lo cierto es que Lavorante comenzó a declinar en su rendimiento y para colmo tuvo que enfrentarse a Archie Moore, Cassius Clay (sí, el mismisimo Mohamed Alí) y con ambos perdió por nocaut. Por la misma via caería ante Johnny Riggins. Después de esta pelea, el ex Granadero cuando le tocó la conscripción, tuvo que ser hospitalizado y no se recuperaria nunca más.

Un año muriendo

Después de medio año en un hospital estadounidense donde se le descubrió un coágulo en el cerebro, sus padres y sus cuatro hermanos decidieron traerlo al pais, y en nuestra provincia el 1 de abril de 1964 murio tras estar más de un año inconciente. Casi al unísono sonaron las voces que exigían la prohibición del boxeo, la muerte de Lavorante, con solo 27 años, movibilizaba a la gente por la abolición del rudo deporte.

Alejandro Lavorante podria haber emulado al Toro Salvaje de Las Pampas Luis Angel Firpo, o unos escalones más abajo a Oscar Ringo Bonavena, en la categoría del boxeo que congrega multitudes, pero no pudo ser. A 50 años de su muerte, no podemos quedarnos solametne con el dolor de una muerte, sino recordarlo como un grande que combatió ante los grandes y afuera, donde todo es mas dificil.

El legado

“Las manos de Lavorante” “Los guantes de Lavorante” eran las frases recurrentes de algunos relatores de futbol cuando hablaban de Andres, su sobrino, arquero que jugó en muchisimos clubes de Mendoza(el mismo que tuvo la gloria especial cuando hizo un gol de arco a arco en San Juan) que en definitiva es un homenaje a este otro mendocino que se calzó los guantes en busca de un sueño que no pudo ser.

1907: Un grupo de chicos capitaneados por Federico Monti y Antonio Scaramusso jugaban a un nuevo juego denominado fútbol.Asi nacieron Los Forzosos de Almagro (como ellos mismos se hacían llamar), porque -según decían- “hay que romperse todo para vencernos”. Al poco tiempo, a esos pibes les llegó una mano divina: conocieron al Padre Salesiano Lorenzo Bartolomé Martín Massa, y dentro de las paredes del Oratorio San Antonio el 1 de abril de 1908 nacía el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.En 1914 el club se afilia a la Asociación Argentina de Football, En ése primer torneo se consagrarían campeones, eliminando a Sportivo Buenos Aires por 1 a 0 en la semifinal y a Germinal con un contundente 5-2 en la gran final. Este título le permitió al equipo jugar por un lugar en Primera División ante Honor y Patria de Bernal -campeón de Intermedia, hoy la B Nacional-. San Lorenzo lo venció por 3-0 y ya en su primer año lograba el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, subiendo directamente de Tercera a Primera sin pasar por Segunda.

1958: Nació en Florida, Buenos Aires, el pivote Luis González. Con sus 2,10 apareció como la figura que podía remplazar a Finito Gehrmann. Campeón de la Liga Nacional con Ferro en 1986. Integró la selección argentina entre 1979 y 1987. Fue campeón sudamericano en 1979 y 1987 y formó parte del plantel que consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de 1980. El plantel de Ferro campeón Campeón de la Liga Nacional de Básquetbol de 1986 estuvo integrado por: Miguel Cortijo, Gabriel Darrás, Javier Maretto, Orlando Tourn, Diego Maggi, Luis González, Johnny Martin (c), Gerardo Riccardi, Michael Schlegel, Carl Amos y Guillermo Coissón. Director Técnico: Luis Martínez.

Las finales las jugó con Olimpo de Bahía Blanca: 3 a 1 la serie.

Partido 1: Ferro Carril Oeste 86 – Olimpo (Bahía Blanca) 84

Partido 2: Ferro Carril Oeste 89 – Olimpo (Bahía Blanca) 93

Partido 3: Olimpo (80), 91 – Ferro Carril Oeste (80) 92

Partido 4: Olimpo 77 – Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) 84.

bonus track: Hace 5 años moria Alfredo Márquez

“Chino, murió Alfredo Márquez”, el escueto mensaje vía facebook de un colega no daba lugar a un equívoco,solo 4 palabras y miles de sensaciones e imágenes que se agolpaban. Alfredo Márquez ya no estaba entre nosotros.De inmediato buscar información del hecho, en que circunstancias, donde …. como no tener como primera imagen ver llegar al querido Gordo munido de su block a cuadros, 3 ó 4 fibras de diferente color que desparramaba sobre la mesa de trabajo antes de salir al aire,el cronómetro,aquel aparatito que se hizo hacer en Tecnica,un poco más grande que el celular actual, que apretado una vez (sonaba una campanita)era información,o dos veces,un gol,para darle pie al locutor (el Chipi Vera)ahi conocí por primera vez el auricular doble,o mejor dicho (no soy técnico para explicarlo) por un lado siguiendo la transmisión y en el otro oido Radio Rivadavia ( recuerden que no existían Internet ni televisión por cable y menos el satelital) habia que largar al aire,casi al mismo momento lo que salía en las transmi del Gordo Muñoz.

No puedo ser preciso en las fechas, supongo que habra sido por el 83 ú 84, yo trabajaba en Libertador y él en Nihuil….estaba por irse a Radio Sarmiento de San Juan, estaba por dejarme su lugar en el diario Mendoza ( eso sucedió unos años despues)…. y las largas mesas en el bar del ACA o en el Tibaggi de San Martin y General Paz… y el teléfono fue nuestro contacto.

Puede que haya sido en 1985…. yo ya trabajaba enLV10,e hizo su segundo período en LV10 (habia llegado de Mar del Plata y en 1978 el año del mundial,era la voz matutina del deporte en la radio y obvio, la Central Informativa…. en ese rubro y si se me permite los que llegamos despues fuimos sus “Salieris”,le robamos sus melodías hasta en la entonación.

Tengo un orgullo enorme y es fácilmente demostrable, porque no hace mucho me lo volvió a decir,fui el unico tipo con quien compartió SU Central Informativa….Jorge German Ruiz el relator, Miguel Angel Biaggini los comentarios, Adrian Vera el locutor y muy buenos profesionales en las coberturas de otras canchas….Ricardo Martí en los partidos de la zona Este,el Tula Castro, segundo relator, Aldo Conti y Carlos Arias vestuarios….y la cobertura en las otras canchas,nombrarlos a todos no quiero porque sería injusto olvidarme de algunos…. ah… en la mesa de estudio un telefono ( de esos aparecen en las películas de los 50 o 60) con una lucecita que indicaba un llamado y hablar haciendo bocina….Alfredo quería informar de todo,hasta como habian salido Atenas y Punteto por la B de la Liga Sanjuanina…. Un dia le pregunté, Alfredo,a quien le puede interesar el resultado de ese partido…y lo hice poner colorado y despues me arrepenti….

Alfredo,polémico pero respetuoso,habia que llevar una Oral Deportiva una hora y media, de 20 a 21.30, sin que se perdiera el interés…. discutir desde el estudio el tiempo real en una carrera de ciclismo y ganar la discusión aunque él estuviera en los estudios de la radio y los otros en plena carrera….el hockey sobre patines su otra gran pasión,la estadistica,losnúmeros, los datos…un tipo completo.

Para las elecciones de 1987… esa sí latengo clara cuando fue, Rafael Morán, entonces jefe de prensa de Elevediez…( ah….cierto, otra caracteristica de Alfredo Marquez ademas de estirar las “e” finales, era decir Radio de Cuyo, casi nunca utilizó la sigla elevediez) se juega a hacer la mejor transmisión sobre los comicios.. . y acierta conMarquez… quien mejor que un periodista acostumbrado a abrir juego dandole paso a una cancha, a otra, al ciclismo,al automovilismo, podia hacer lo mismo mandando alos bunkers de los partidos, las escuelas, centro de cómputos…brillante,genial lo hecho por Alfredo.

Noni, su esposa, Facu su hijo me recibieron en el calor de su hogar en la calle San Juan, anduvo por Libertador, volvió a Nihuil, pero el contacto fue permanente, despues estando en Cadena 3 me hizo un regalo que atesoro,los viejos cassetes con goles y notas…. una en el hospital con el Cirujano Ortiz,los goles del primer Nacional B de Deportivo Maipú.

Me dejó el legado, aunque me transforme en una “maestra jardinera”en vez del block de hojas cuadriculadas, utilice fibras de diferentes colores para cada campeonato, a veces el alumno se vuelve mas obsesivo que el Maestro,y claro que Alfredo Marquez lo fue para mi.

Los domingos,despues de la transmi el cafe,la charla sobre cosas de la vida,de política tambien (el peronista,yo radical) pero siempre con respeto,sabiendo escuchar.

Pucha que pena tengo, ha partido un gran amigo….un hombre´integro, un profesional de la puta madre….Alfredo Márquez…. si hasta se me ocurre,hoy que se bautiza a todo… tendriamos que decir,en todas las radios…. Central Informativa Alfredo Marquez.

Oscar Zavala (El Chino)